Прагматичный курс Казахстана в отношении Афганистана

Нет сомнений, что Афганистан сыграет ключевую роль в будущем Евразии. Ключевой вопрос состоит в том, будет ли будущее строиться на геополитической конкуренции или на экономическом взаимодействии.

Международный порядок распадается, а институты, призванные поддерживать этот порядок, все с большим трудом справляются со своей задачей. Для Казахстана как средней державы это означает, что стабильность должна выстраиваться на региональном уровне, а не гарантироваться внешними игроками. Нигде это не проявляется столь отчетливо, как в Афганистане, где Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал заменить «Большую игру» «Большой выгодой».

Фото: Акорда

Почти пять лет спустя после падения Республики в Кабуле в августе 2021 года политика международной изоляции не привела к той умеренности, на которую рассчитывали ее сторонники. Напротив, она усугубила гуманитарную катастрофу, последствия которой ощущаются далеко за пределами Афганистана — в потоках наркотиков и миграции, затронувших Иран, Центральную Азию и Европу. Урок последних десятилетий очевиден: любой вакуум в Афганистане — экономический, гуманитарный или институциональный — будет использован деструктивными силами.

Стратегия прагматичного взаимодействия Казахстана с Афганистаном

Казахстан ответил на этот вызов продуманной стратегией, а не разрозненными жестами. Ее можно охарактеризовать как политику прагматичного взаимодействия без официального признания. Астана исключила талибов из списка запрещенных организаций в декабре 2023 года и сохранила работу афганского посольства в столице. В июне 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев назначил специального представителя для формирования устойчивой институциональной основы политики Казахстана в отношении Афганистана. Цель очевидна: стабильный и экономически устойчивый Афганистан необходим для безопасности всего региона. Наиболее эффективный путь к этой цели — помочь стране перейти от статуса реципиента международной помощи к роли производителя и ключевого транзитного узла. Визит казахстанской делегации высокого уровня в Кабул в июне 2026 года наглядно показал, насколько далеко продвинулась эта стратегия.

Фото: Правительство РК

Июньский визит в Кабул ознаменовал переход от дипломатического взаимодействия к практическому экономическому сотрудничеству. Казахстанскую делегацию на переговорах возглавил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин. Это были первые за четыре года переговоры на уровне вице-премьеров.

Жумангарин встретился с премьер-министром Мохаммадом Хасаном Ахундом во дворце Гулхана, а также с вице-премьером Абдул Гани Барадаром, министром внутренних дел Сираджуддином Хаккани и губернаторами провинций Герат и Кундуз. Ахунд выразил благодарность Президенту Токаеву за неизменную поддержку афганского народа, охарактеризовал отношения между странами как важные и пригласил Президента Токаева посетить Афганистан.

Делегация доставила 318,8 тонны гуманитарной помощи. Для оказания медицинской помощи на неделю была направлена группа врачей. Стороны также учредили совместную торгово-промышленную палату и обсудили сотрудничество в борьбе с наркотиками и экстремизмом. Однако основное внимание на переговорах было уделено вопросам экономического сотрудничества.

Казахстан и Афганистан наращивают торговое сотрудничество

По итогам 2025 года двусторонний товарооборот достиг 541,8 млн долларов. В рамках дорожной карты, согласованной в 2024 году, правительства двух стран поставили цель увеличить этот показатель до 3 млрд долларов. Однако ключевой проблемой остается существенный дисбаланс двусторонней торговли. По данным казахстанской стороны, экспорт в Афганистан превысил 500 млн долларов, тогда как импорт из этой страны составил около 23 млн долларов. На этом фоне особенно заметны скромные объемы афганского экспорта в страны Центральной Азии: в 2025 году поставки в регион составили лишь 216 млн долларов.

В связи с этим Казахстан предоставил афганской сельхозпродукции доступ в национальные торговые сети — это первый подобный механизм в Центральной Азии. Кроме того, в Кабуле начал работу Торговый дом Казахстана, ставший вторым после открытого в 2024 году в Герате. При этом основу двусторонней торговли по-прежнему составляют зерно и мука, а Казахстан входит в число крупнейших поставщиков муки в Афганистан.

Наиболее значимые изменения происходят в промышленном сотрудничестве. В ходе визита компания «ШалкияЦинк» и афгано-германская компания подписали контракт на поставку 30 тыс. тонн цинковой руды в год стоимостью 18,88 млн долларов для переработки на предприятиях компании «Казцинк». Соглашению предшествовало исследование месторождения Пами-Какрак в провинции Бамиан, проведенное казахстанскими специалистами в 2025 году, которое подтвердило технологическую возможность переработки руды в Казахстане.

Один из мировых лидеров по производству феррохрома Eurasian Resources Group также рассматривает возможность приобретения месторождения хрома в Афганистане или создания совместного предприятия с местными партнерами.

Кроме того, Казахстан заинтересован в поставках афганского технического берилла — сырья, содержащего бериллий, который используется в аэрокосмической и атомной промышленности. Перерабатывать этот минерал способны лишь несколько стран мира. К концу 2026 года планируется наладить поставки нескольких тысяч тонн сырья. Одновременно казахстанские инженеры оценивают возможности модернизации азотного завода в Мазари-Шарифе.

Еще одним свидетельством изменения структуры экспорта стало подписание соглашения на 45 млн долларов о поставке диагностических систем на базе искусственного интеллекта, цифровизации министерства здравоохранения Афганистана и создании национальной сети телемедицины. Казахстан теперь экспортирует технологии — тогда как прежде его поставки ограничивались зерном и топливом.

Долгосрочное экономическое восстановление Афганистана будет зависеть не только от инвестиций, но и от рационального управления водными ресурсами. По мере расширения сельского хозяйства и роста промышленной активности эффективное использование воды приобретает все большее значение. С учетом этого Кабульский университет и два казахстанских университета подписали протокол о намерениях создать совместный научно-образовательный центр по вопросам управления водными ресурсами, развитию ирригации и устойчивого сельского хозяйства. Тем самым Казахстан не только делится своим опытом, но и помогает интегрировать Афганистан в региональное сотрудничество в сфере водопользования.

Выход к морю: развитие транспортных коридоров

Транспортные коридоры стали одним из самых ярких символов перехода от «Большой игры» к «Большой выгоде». Вместо борьбы за сферы влияния страны региона все активнее конкурируют, создавая условия для экономического роста. Для Казахстана, не имеющего выхода к морю, развитие альтернативных транспортных маршрутов и доступ к портам Индийского океана имеют стратегическое значение.

Заслуживают особого внимания два момента. Во-первых, Казахстан уже располагает практическим опытом строительства железных дорог в Афганистане. Частная казахстанская компания Integra Construction является подрядчиком по строительству участка железной дороги Хаф — Герат на афганской стороне, обеспечивая Герату выход к Ирану и морю. Казахстан также способен поддерживать не только строительство, но и последующую эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры, поставляя локомотивы, подвижной состав и сопутствующее оборудование. Во-вторых, Казахстан открыт к сотрудничеству со всеми центральноазиатскими странами и другими заинтересованными партнерами в развитии региональной железнодорожной сети.

Вместо того чтобы конкурировать в рамках отдельных транспортных инициатив, регион должен сосредоточиться на согласовании стандартов, таможенных процедур и тарифной политики, чтобы различные коридоры дополняли друг друга и образовывали единую региональную транспортно-логистическую систему.

Любой железнодорожный проект, реализованный при поддержке всех заинтересованных стран, способен принести региону долгосрочные выгоды исторического масштаба. Для Афганистана он прежде всего станет новым этапом в развитии транспортного сообщения, объединив различные районы страны с соседними рынками и укрепив ее роль как транзитного государства, а не арены геополитического противостояния.

Общие интересы Казахстана и Запада в Афганистане

Для этого Западу не требуется создавать новые механизмы сотрудничества Европейский союз уже является крупнейшим инвестором в развитие транспортной инфраструктуры вплоть до афганской границы, а образование и здравоохранение остаются направлениями, где Казахстан и ЕС могут эффективно взаимодействовать, что уже подтверждается региональным опытом. Особое значение имеют проекты в сфере здравоохранения, ориентированные на наиболее уязвимые группы населения Афганистана — женщин и детей.

Институциональной основой такого сотрудничества становится Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, учрежденный в Алматы на основании закона, подписанного Президентом Касым-Жомартом Токаевым в 2026 году. Еще одной общей задачей остается миграция: с 2023 года из Ирана и Пакистана в Афганистан вернулись более 6 млн человек. Для внешних партнеров Центральная Азия уже стала надежным и проверенным маршрутом для взаимодействия с Афганистаном.

Стабильность в Афганистане невозможно провозгласить — ее можно только последовательно выстраивать. Ее основы формируются через развитие торговли, рациональное использование природных ресурсов, сотрудничество в сфере водопользования и создание современной транспортной инфраструктуры. Во многих из этих процессов Казахстан играет все более заметную роль, демонстрируя готовность брать на себя ответственность за развитие своего стратегического окружения.

Политика Казахстана в отношении Афганистана основана на простом принципе — исходить из реального положения дел, а не из иллюзорных ожиданий. Учитывая существующие риски и открывающиеся возможности и неизменно придерживаясь норм международного права, Астана стремится не к возрождению «Большой игры», а к тому, чтобы воплотить идею «Большой выгоды» в жизнь для всего евразийского региона».