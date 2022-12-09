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Позицию Казахстана по отношению к ЕАЭС озвучил Касым-Жомарт Токаев

9 Декабря 2022, 15:59
Позицию Казахстана по отношению к ЕАЭС озвучил Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе в интересах всех государств-участников Союза, и, конечно же, с учетом национальных интересов нашей страны. Наши народы, и, конечно, народ Казахстана, и особенно предприниматели, должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции», - пояснил Глава государства, выступая на итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета в 2022 году.

Президент РК напомнил, что в 2020 году была принята стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. Сегодня правительства стран совместно с Евразийской экономической комиссией работают над ее реализацией. Данный процесс идет не так быстро, как это было задумано изначально и как этого хотелось бы, но для этого есть объективные причины.

«Отдельные вопросы крайне чувствительны для сторон – прагматизм и детальная проработка каждого шага должны превалировать над стремлением уложиться в запланированные сроки. Считаю абсолютно правильным подходить к реализации стратегии поэтапно, с учетом национальных интересов каждой из стран-участниц. Полагаем, что в подготовке новой стратегии развития Евразийского экономического союза пока нет необходимости, и тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств. Действующий большой договор и все право союза – это результат долгих переговоров, тщательно выверенных позиций, основанных на взаимных уступках, на компромиссе», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента РК, институциональная содержательная часть договора о ЕАЭС обеспечивает тонкий деликатный баланс национальных, наднациональных компетенций, представляя собой по сути добрую волю и экономический прагматизм всех сторон. Уже более 8 лет участники Союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов.

«Мы делегировали отдельные права Евразийской экономической комиссии, Евразийскому суду, Евразийскому банку развития, создаем Евразийскую перестраховочную организацию. Все это время гарантией нашего долгосрочного сотрудничества является паритетность и сбалансированность интересов сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ договора о Евразийском экономическом союзе», - заключил Президент Казахстана.

Ранее сообщалось, в заседании Высшего Евразийского экономического совета принимают участие главы стран-участниц ЕАЭС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян.


Фото: akorda.kz


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