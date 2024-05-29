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    16:45, 29 Май 2024 | GMT +6

    Пожизненный срок дали убийце женщины и двух детей в Алматинской области

    тюрьма
    Фото: pixabay.com

    Суд приговорил к пожизненному сроку жителя Алматинской области, обвиняемого в убийстве женщины и её двоих детей, умышленном поджоге их дома с целью сокрытия преступления и краже имущества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дело было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области по нескольким статьям: пункты 1), 3), 5), 10), 13) части 2 статьи 99, части 3 статьи 99, части 1 статьи 188, пункта 2 части 3 статьи 202 УК.

    - Судом установлено, что подсудимый в алкогольном опьянении с применением ножа совершил убийство своей сожительницы и двух ее несовершеннолетних детей. После запер дверь дома снаружи и скрылся. Днем позже он вернулся на место преступления, похитил принадлежащие потерпевшей 40 тысяч тенге и с целью сокрытия следов убийства поджог их дом, - сообщили в Верховном суде.

    Вина подсудимого полностью доказана материалами дела: показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, другими доказательствами, подтвержденными и исследованными в суде.

    - Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему деяниях и приговорил его к пожизненному лишению свободы, - говорится в сообщении суда.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Тела женщины и двоих детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в сентябре прошлого года в дачном доме в селе Жапек батыр Ашыбулакского сельского округа.

    Тогда в ДЧС Алматинской области сообщили, что в ходе проведения разведки и тушения пожара на месте обнаружены тела женщины 1981 года рождения и детей 2010 и 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти.

    Теги:
    Регионы Суды Криминал Алматинская область Убийство Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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