Женщину и двух детей убили и сожгли в Алматинской области

В Алматинской области обнаружены тела женщины и двоих детей с признаками насильственной смерти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции региона, 14 сентября в 23:24 в УП Илиского района поступила информация о том, что в одном из домов села Ащибулак, после пожара, с признаками насильственной смерти обнаружены трупы гражданки К. и ее двух несовершеннолетних детей.

«Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье «Убийство». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные работы по установлению подозреваемого лица и его поимке. Во все районные подразделения полиции и ДП соседних регионов направлены ориентировки», - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения.

Иная информация в интересах следствия в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Между тем, в соцсетях появилась информация, что по подозрению в совершении жестокого тройного убийства разыскивается сожитель погибшей.

В ДЧС Алматинской области уточнили, что пожар произошёл в дачном доме в селе Жапек батыр Ашыбулакского сельского округа, в дачном обществе «Береке» Илийского района.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара на месте обнаружены тела женщины 1981 года рождения и детей 2010 и 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти. Пожар ликвидирован в 23:45 часов. Общая площадь пожара составила 124 квадратных метра», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Для выяснения причины пожара на место направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания Департамента по ЧС Алматинской области.