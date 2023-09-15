РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Женщину и двух детей убили и сожгли в Алматинской области

    None
    В Алматинской области обнаружены тела женщины и двоих детей с признаками насильственной смерти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции региона, 14 сентября в 23:24 в УП Илиского района поступила информация о том, что в одном из домов села Ащибулак, после пожара, с признаками насильственной смерти обнаружены трупы гражданки К. и ее двух несовершеннолетних детей.

    «Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье «Убийство». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные работы по установлению подозреваемого лица и его поимке. Во все районные подразделения полиции и ДП соседних регионов направлены ориентировки», - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

    Ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения.

    Иная информация в интересах следствия в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

    Между тем, в соцсетях появилась информация, что по подозрению в совершении жестокого тройного убийства разыскивается сожитель погибшей.

    В ДЧС Алматинской области уточнили, что пожар произошёл в дачном доме в селе Жапек батыр Ашыбулакского сельского округа, в дачном обществе «Береке» Илийского района.

    «В ходе проведения разведки и тушения пожара на месте обнаружены тела женщины 1981 года рождения и детей 2010 и 2016 годов рождения с признаками насильственной смерти. Пожар ликвидирован в 23:45 часов. Общая площадь пожара составила 124 квадратных метра», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Для выяснения причины пожара на место направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания Департамента по ЧС Алматинской области.


    Теги:
    полиция Алматинская область ДЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Вакцинация от гриппа началась в Алматы
    Сегодня, 19:50
    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!