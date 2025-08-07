Пожилую пару убили в Алматинской области: подозреваемый в розыске

В социальных сетях распространяется информация о том, что 38-летний мужчина якобы убил двух пожилых соседей в селе Панфилово, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

В департаменте полиции региона подтвердили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

— Личность подозреваемого установлена. Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание. Создана специальная следственно-оперативная группа с участием наиболее опытных сотрудников, — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

