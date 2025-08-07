РУ
    12:04, 07 Август 2025 | GMT +5

    Пожилую пару убили в Алматинской области: подозреваемый в розыске

    Полиция Алматинской области разыскивает мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве двух пожилых жителей Талгарского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: polisia.kz

    В социальных сетях распространяется информация о том, что 38-летний мужчина якобы убил двух пожилых соседей в селе Панфилово, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

    В департаменте полиции региона подтвердили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

    — Личность подозреваемого установлена. Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание. Создана специальная следственно-оперативная группа с участием наиболее опытных сотрудников, — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Ранее в Алматинской области произошло убийство школьника. 

    Еламан Турысбеков
