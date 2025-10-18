РУ
    11:17, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пожилых подозреваемых в серии краж задержали в Жезказгане

    Сотрудниками управления полиции Жезказгана проведена работа по раскрытию серии краж, совершенных на территории города, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Подозреваемых в серии краж задержали в Жезказгане
    Фото: polisia.kz

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны два жителя Жезказгана в возрасте 63 и 53 года.

    Установлено, что подозреваемые в период с августа по октябрь совершали кражи денежных средств, мобильных телефонов, банковских карт и ценных вещей из магазинов, салонов красоты и жилых квартир.

    Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,5 млн тенге. Благодаря оперативным действиям сотрудников криминальной полиции личности злоумышленников были установлены. Оба задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Полиция призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не оставлять личные вещи без присмотра.

    Ранее квартирных воров, похитивших ценности на 39 млн тенге, задержали в Туркестанской области.

    Динара Жусупбекова
