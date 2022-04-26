Пожары начали отслеживать с помощью дрона в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы в целях профилактики пожаров начаты рейдовые мероприятия с применением дрона с громкоговорящим устройством и тепловизором, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что дрон позволит определять место возникновения пожаров и направлять на место пожара мобильные группы.

«Этот дрон мы приобрели в прошлом году. У него большая высота - может подниматься до километра. Дальность полета этого аппарата до 7 км. Дрон оборудован видеокамерой и тепловизором, он сразу будет выдавать очаг пожара», - проинформировал в ходе брифинга заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Самат Асаинов.

По его словам, оператор будет следить за часто посещаемыми туристами маршрутами. Патрулирование горно-лесной местности будет осуществлено в выходные и праздничные дни.

Кроме того, спикер напомнил, что в связи с повышением температурного фона, в Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.