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    14:28, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Пожары начали отслеживать с помощью дрона в горах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы в целях профилактики пожаров начаты рейдовые мероприятия с применением дрона с громкоговорящим устройством и тепловизором, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Алматы сообщили, что дрон позволит определять место возникновения пожаров и направлять на место пожара мобильные группы.

    «Этот дрон мы приобрели в прошлом году. У него большая высота - может подниматься до километра. Дальность полета этого аппарата до 7 км. Дрон оборудован видеокамерой и тепловизором, он сразу будет выдавать очаг пожара», - проинформировал в ходе брифинга заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Самат Асаинов.

    По его словам, оператор будет следить за часто посещаемыми туристами маршрутами. Патрулирование горно-лесной местности будет осуществлено в выходные и праздничные дни.

    Кроме того, спикер напомнил, что в связи с повышением температурного фона, в Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.


    Теги:
    Пожар Алматы ДЧС Происшествия, ЧС
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