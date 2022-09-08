СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пожарный погиб при исполнении служебного долга в Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнование родным и близким Айдоса Тогузбаева. Добрая память об Айдосе, как о профессионале своего дела навсегда годы останется в наших сердцах. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного. С родственниками погибшего пожарного работают психологи ДЧС», - сообщили в пресс-службе ведомства.

7 сентября в 13 часов 35 минут на дежурный пульт 112 поступило сообщение, что на участке Биринши ауыл Божугурского сельского округа Жарминского района Абайской области горит сухая трава. К месту вызова были направлены сотрудники пожарного поста №22 поселка Ауэзова.

Прибыв к месту вызова, пожарные приступили к тушению возгорания.

При тушении природного пожара пожарная автоцистерна заправлялась от водовоза Бакырчикского горнодобывающего предприятия на базе КамАЗ (12 куб.м.), который осуществлял подвоз воды для тушения пожара. Из-за изменения направления ветра интенсивное горение направилось в сторону пожарной автоцистерны. Пути эвакуации для техники были отрезаны огнем со всех сторон, горели карагачи высотой до двух метров.

Боевой расчет прекратил сбор пожарно-технического вооружения и приступил к экстренной эвакуации. Автоцистерна и водовоз КамАЗ уничтожены огнем полностью.

Огнем была охвачена техника, командир отделения пожарного поста Турлыбеков Амангелды, водитель-сотрудник пожарного поста Тогузбаев Айдос, пожарный-спасатель Нурлан Салимжан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в городскую больницу города Шара Жарминского района.

Площадь возгорания составила 500 га. Пожар ликвидирован 8 сентября 05 часов 40 минут. В тушении были задействованы 14 человек личного состава и 5 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов.

Обстоятельства происшествия выясняются.

К сожалению, Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сержант гражданской защиты Тогузбаев Айдос Еруланович представлен к государственной награде ордену «Айбын» ІІІ степени, посмертно.

Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.

За время существования противопожарной и спасательных служб в стране при исполнении служебных обязанностей погибли 65 человек.

Как сообщалось ранее, о гнеборцы продолжают борьбу со степным пожаром в Урджарском районе Абайской области.