Пожарные вынесли пять газовых баллонов из горящей многоэтажки в Алматинской области

20 Января 2023, 20:15

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в одной из квартир четырехэтажного жилого дома в селе Актас Талгарского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, сигнал о пожаре поступил 19 января в 14:53. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова.

«По прибытию на место вызова в 15:07 выяснилось, что произошло возгорание в одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на общей площади 15 квадратных метров. Из зоны пожара вынесены пять газовых баллонов. Жертв и пострадавших нет. Возгорание локализовано в 15:15 и ликвидировано в 15:20», - проинформировали в ДЧС региона.

На месте вызова были задействованы 9 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Алматинской области. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на жидком топливе.

«Также сообщаем, что данный многоэтажный дом не оснащен системой отопления БМК, и в этой связи отопление квартир производится точечно самими владельцами, что предполагает риски возникновения пожара. Согласно Закону РК «О газе и газоснабжении, использование бытовых баллонов в зданиях этажностью более двух этажей запрещено», - добавили в департаменте по ЧС.

Фото: t.me/almatyobl_tjd