Пожарные Алматы предотвратили взрыв на территории рынка «Барлык»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью произошел пожар на территории рынка «Барлык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы уточнили, что 26 июля в 22:45 силы и средства ДЧС города были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: Наурызбайский район, улица Ташкентский тракт, 1/2.

По прибытии первых подразделений через 8 минут, с места вызова открытым пламенем горела кровля кафе из легковозводимых конструкций (стекло, пластик), на площади 120 квадратных метров.

«Из-за высокой горючей загрузки в горящих помещениях создалась высокая температура. Звено газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей в горящих помещениях. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, расположенные всего в 10 метрах. С места пожара эвакуировано три газовых баллона и один углекислотный баллон, тем самым предотвращен взрыв.

Принятыми мерами пожар локализован за полчаса, ликвидирован в 23:22. Жертв и пострадавших нет. Удалось отстоять от огня помещение зала для посетителей с южной стороны города», - отметили в ДЧС.



