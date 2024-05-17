Пожарные спасли из горящего дома 12 человек в Алматы

В одном из двухэтажных домов в Алматы произошел пожар, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС города, 16 мая в 12:35 силы и средства были направлены по повышенному рангу на сообщение о пожаре на улицу Торетай № 2 Жетысуского района.

— Прибыв к месту вызова в течение минуты, установлено горение второго этажа и кровли двухэтажного жилого дома на площади 100 квадратных метров. Из-за огня и дыма жизнь жильцов оказалась под угрозой. Огонь стремительно распространялся на пристроенное здание с офисами, — отметили в пресс-службе ДЧС.

Начальник пожарной части № 8 майор Азат Темирбаев решающим направлением выбрал проведение спасательных работ, для чего дал команду звеньям газодымозащитной службы приступить к спасению людей при помощи ручных пожарных лестниц.

— Первое звено в составе командира отделения Алимжана Бишемова, старшего пожарного-спасателя Шакиржана Зарипова, пожарного-спасателя Абдукаримова Нурсултана со второго этажа было спасено 9 человек, из них 4 детей. Второе звено в составе оперативного дежурного Ержана Жайсанова, замначальника пожарной части № 8 Асхата Анаркулова, начальника караула Кудрята Алиева, командира отделения Наримана Айбахунова, пожарного-спасателя Акылбека Жанабаева через лестничный марш было спасено 3 человек, из них один ребенок с помощью спасательного колпака. Также эвакуирован один газовый баллон, — добавили в департаменте по ЧС.

Принятыми оперативными мерами пожар ликвидирован за 20 минут, не допущено распространение огня на всю площадь здания. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.