    13:24, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пожар вспыхнул после праздничного фейерверка в Шымкенте

    К тушению возгорания были привлечены 18 сотрудников и 4 единицы пожарно-спасательной техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    кадр из видео

    После завершения праздничного концерта, посвященного Дню Республики, в Шымкенте произошел пожар. Кадры возгорания распространили очевидцы в социальных сетях.

    По данным спасателей, около 23:42 на открытой площадке по улице Назарбаева в микрорайоне Нурсат Каратауского района произошло возгорание сухой травы.

    Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

    — Пожарные расчеты прибыли на место в кратчайшие сроки. Огонь был локализован в 23:44 и полностью ликвидирован в 23:50, — сообщили в ДЧС Шымкента.

    Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

    Ранее в столичном районе Нура произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома. По данным МЧС, были эвакуированы 33 человека, в том числе шесть детей.

    Татьяна Корякина
