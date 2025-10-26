Пожар вспыхнул после праздничного фейерверка в Шымкенте
К тушению возгорания были привлечены 18 сотрудников и 4 единицы пожарно-спасательной техники, передает корреспондент агентства Kazinform.
После завершения праздничного концерта, посвященного Дню Республики, в Шымкенте произошел пожар. Кадры возгорания распространили очевидцы в социальных сетях.
По данным спасателей, около 23:42 на открытой площадке по улице Назарбаева в микрорайоне Нурсат Каратауского района произошло возгорание сухой травы.
Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.
— Пожарные расчеты прибыли на место в кратчайшие сроки. Огонь был локализован в 23:44 и полностью ликвидирован в 23:50, — сообщили в ДЧС Шымкента.
Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Ранее в столичном районе Нура произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома. По данным МЧС, были эвакуированы 33 человека, в том числе шесть детей.