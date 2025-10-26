Пожар вспыхнул после праздничного фейерверка в Шымкенте

После завершения праздничного концерта, посвященного Дню Республики, в Шымкенте произошел пожар. Кадры возгорания распространили очевидцы в социальных сетях.

По данным спасателей, около 23:42 на открытой площадке по улице Назарбаева в микрорайоне Нурсат Каратауского района произошло возгорание сухой травы.

Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

— Пожарные расчеты прибыли на место в кратчайшие сроки. Огонь был локализован в 23:44 и полностью ликвидирован в 23:50, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Ранее в столичном районе Нура произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома. По данным МЧС, были эвакуированы 33 человека, в том числе шесть детей.