17:08, 03 Июль 2025 | GMT +5
Пожар в ресторане в Астане локализован
Сегодня в столичном ресторане, расположенном по проспекту Мангилик Ел в районе Есиль произошло возгорание, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ДЧС.
— По уточненным данным, в одном из ресторанов по проспекту Мангилик Ел района Есиль в кухонном помещении произошло горение масла во фритюрнице, — говорится в сообщении службы.
Также в ДЧС отметили, что тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями.
Ранее мы писали, что в Астане горит ресторан по проспекту Мангилик Ел.