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    17:08, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Пожар в ресторане в Астане локализован

    Сегодня в столичном ресторане, расположенном по проспекту Мангилик Ел в районе Есиль произошло возгорание, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ДЧС.

    Пожар в ресторане в Астане локализован
    Фото: МЧС РК

    — По уточненным данным, в одном из ресторанов по проспекту Мангилик Ел района Есиль в кухонном помещении произошло горение масла во фритюрнице, — говорится в сообщении службы.

    Также в ДЧС отметили, что тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями.

    Ранее мы писали, что в Астане горит ресторан по проспекту Мангилик Ел. 

    Теги:
    Рестораны МЧС Пожар Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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