Пожар в ресторане в Астане локализован

— По уточненным данным, в одном из ресторанов по проспекту Мангилик Ел района Есиль в кухонном помещении произошло горение масла во фритюрнице, — говорится в сообщении службы.

Также в ДЧС отметили, что тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями.

Ранее мы писали, что в Астане горит ресторан по проспекту Мангилик Ел.