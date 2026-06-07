Пожар в порту Эквадора повредил 14 рыбацких лодок и 21 катер

Крупный пожар в порту эквадорской провинции Манаби нанес ущерб 35 судам, среди которых рыбацкие лодки и скоростные катера, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Местные СМИ пишут, что пожар вспыхнул по пока неустановленной причине в районе Рыбацкого пирса Управления порта Манта, где были пришвартованы рыбацкие и скоростные суда. В результате инцидента пострадали два человека.

Следователи выясняют, является ли случившееся следствием разборок между бандами или атакой, связанной с деятельностью организованных преступных группировок.

В Национальном секретариате по управлению рисками (SNGR) сообщили, что пожар возник на судах, подведомственных Управлению порта Манта.

— Работы по оценке ущерба и анализу потребностей продолжаются в координации с местными властями, — говорится в сообщении.

Представители властей отметили, что расследование инцидента ведется в координации с соответствующими ведомствами.

Ранее сообщалось о пожаре в доме престарелых на Шри-Ланке, который стал причиной смерти 12 человек.