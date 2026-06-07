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    Пожар в порту Эквадора повредил 14 рыбацких лодок и 21 катер

    Крупный пожар в порту эквадорской провинции Манаби нанес ущерб 35 судам, среди которых рыбацкие лодки и скоростные катера, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

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    Фото: Anadolu Ajansı

    Местные СМИ пишут, что пожар вспыхнул по пока неустановленной причине в районе Рыбацкого пирса Управления порта Манта, где были пришвартованы рыбацкие и скоростные суда. В результате инцидента пострадали два человека.

    Следователи выясняют, является ли случившееся следствием разборок между бандами или атакой, связанной с деятельностью организованных преступных группировок.

    В Национальном секретариате по управлению рисками (SNGR) сообщили, что пожар возник на судах, подведомственных Управлению порта Манта.

    — Работы по оценке ущерба и анализу потребностей продолжаются в координации с местными властями, — говорится в сообщении.

    Представители властей отметили, что расследование инцидента ведется в координации с соответствующими ведомствами.

    Ранее сообщалось о пожаре в доме престарелых на Шри-Ланке, который стал причиной смерти 12 человек.

    Пожар Эквадор Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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