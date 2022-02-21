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Пожар возле ВОАД сняли на видео в Алматы

21 Февраля 2022 22:55
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Пожар возле ВОАД сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горела кровля двухэтажного жилого дома с мансардой, расположенного у восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео пожара появилось в сети: «По восточке горит дом», - говорится в посте.

В ДЧС Алматы сообщили, что 20 февраля в 22:08 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу на вызов о пожаре по улице Саврасова, 2 (Медеуский район).

«По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем кровли двухэтажного жилого дома с мансардой на общей площади 180 квадратных метров. Создалась угроза распространения на рядом стоящие дома. На месте развернута работа штаба, введены пожарные стволы, в том числе и с развернутой автолестницы. В здании создалось сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы работали для недопущения распространения пожара на второй и первый этажи. Пожар ликвидирован в 23:23. Жертв и пострадавших нет. Принятыми мерами отстояли от огня первый и второй этажи», - рассказали в пресс-службе ДЧС.


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#Алматы   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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