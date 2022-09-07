Пожар возле Кенсайского кладбища локализовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 100 огнеборцев тушат природный пожар, возникший в районе Кенсайского кладбища в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что 6 сентября на нескольких участках склонов гор у кладбищ Кенсай в Медеуском районе выше улицы Сарсенбаева произошло возгорание сухой травы. На месте с 11:08 работают 106 человек. Задействовано 8 единиц пожарной техники, 4 поливомоечных машин.

«Тушение пожара осложнялось перепадом высоты на склонах, порывами ветра, высокой травой, из-за которой создается высокое тепловое излучение. Для тушения использовались ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты – хлопушки и лопаты. В 17:01 на некоторых направлениях с юго-восточной стороны склона пожар удалось локализовать, угроза перехода огня на частный жилой сектор снята. Горел сухостой на территории кладбища Кенсай-2, захоронения не повреждены», - пояснили в пресс-службе ДЧС.

В 18:43 загорание сухостоя в Медеуском районе полностью локализовано.

В ведомстве в связи с высокой пожарной опасностью в горно-лесной местности просят жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.





Ранее сообщалось, что более 100 огнеборцев тушат пожары на склонах гор в Алматы.













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