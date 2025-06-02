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    20:58, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Пожар в атырауском резервате «Акжайык»: с вертолета сброшено 30 тонн воды

    Пожар в природном резервате «Акжайык» в Атырауской области до настоящего времени остается не потушенным. Для ликвидации возгорания с вертолета было сброшено 30 тонн воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар в атырауском резервате «Акжайык»: с вертолета сброшено 30 тонн воды
    Фото: ДЧС Атырауской области

    Как сообщили в группе имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, для тушения пожара в камышах был задействован вертолет.

    — В государственном природном резервате «Акжайык» огнём охвачено 280 гектаров камышовых зарослей. В настоящий момент площадь активного возгорания составляет около 30 гектаров. Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям проводят работы по тушению огня и опашке местности, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара. На данный момент вертолет акционерного общества «Казавиаспас» совершил 10 вылетов, в ходе которых было сброшено 30 тонн воды, — сообщили в ведомстве.

    В ликвидации пожара задействованы 110 человек личного состава и 26 единиц техники от ДЧС Атырауской области и государственного природного резервата «Акжайык».

    — Тушение пожара осложняется рядом факторов. Во-первых, огонь распространился по заболоченной местности. Во-вторых, камыш здесь густой и высокий, что затрудняет доступ к очагам возгорания. Несмотря на это, работы по ликвидации пожара продолжаются. На месте происшествия развернут оперативный штаб пожаротушения. Руководство департамента по чрезвычайным ситуациям прибыло на место и осуществляет координацию всех задействованных сил и средств, — добавили сотрудники имиджевой работы и внешних коммуникаций группе имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента.

    Напомним, ранее мы сообщали о возгорании камыша на территории природного резервата «Акжайык» в Атырау.

    Теги:
    Атырауская область Пожар Регионы Пожарные
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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