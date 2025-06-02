Пожар в атырауском резервате «Акжайык»: с вертолета сброшено 30 тонн воды

Как сообщили в группе имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, для тушения пожара в камышах был задействован вертолет.

— В государственном природном резервате «Акжайык» огнём охвачено 280 гектаров камышовых зарослей. В настоящий момент площадь активного возгорания составляет около 30 гектаров. Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям проводят работы по тушению огня и опашке местности, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пожара. На данный момент вертолет акционерного общества «Казавиаспас» совершил 10 вылетов, в ходе которых было сброшено 30 тонн воды, — сообщили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействованы 110 человек личного состава и 26 единиц техники от ДЧС Атырауской области и государственного природного резервата «Акжайык».

— Тушение пожара осложняется рядом факторов. Во-первых, огонь распространился по заболоченной местности. Во-вторых, камыш здесь густой и высокий, что затрудняет доступ к очагам возгорания. Несмотря на это, работы по ликвидации пожара продолжаются. На месте происшествия развернут оперативный штаб пожаротушения. Руководство департамента по чрезвычайным ситуациям прибыло на место и осуществляет координацию всех задействованных сил и средств, — добавили сотрудники имиджевой работы и внешних коммуникаций группе имиджевой работы и внешних коммуникаций департамента.

Напомним, ранее мы сообщали о возгорании камыша на территории природного резервата «Акжайык» в Атырау.