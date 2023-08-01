Пожар в ЖК в Алматы: организовано питание и ночлег для пострадавших жителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с произошедшим пожаром в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне Аккент под председательством акима Алатауского района Азамата Калдыбекова создан оперативный штаб перед домом, куда входят представители департамента по ЧС, полиции, прокуратуры, КНБ, акимата, РМО, РОО. Организована круглосуточная работа оперативного штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В акимате Алматы также сообщили, что в связи с пожаром принимаются следующие меры:

управлением полиции организовано дежурство сотрудников полиции на месте в целях обеспечение безопасности и сохранности имущества пострадавших граждан;

организовано питание и ночлег для пострадавших жителей (гостиница и спортзал 178 лицея);

организовываются через службу спасения Алматы раскладушки и матрасы на 250 коек;

организована работа службы района по санитарной очистке территории.

Районным акиматом проведены переговоры с застройщиком по вопросу восстановления поврежденных материалов квартир (окна, двери и другие), по результатам которого застройщик обязался восстановить квартиры;

ведутся необходимые разъяснительные работы среди жителей;

организована горячая линия для пострадавших: 8 707 187 25 07, 398 98 20

проведены переговоры с ближайшими отелями для обеспечения пострадавших временным проживанием;

«В настоящее время все службы работают в штатном режиме, на месте находится аким района Азамат Калдыбеков и все заинтересованные городские и районнные службы. В данное время обстановка стабильная», - проинформировали в пресс-службе акимата.

Напомним, в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54. По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома, а также горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей. В соцсетях распространяется видео, как в ходе пожара жильцы выбрасывают детей из окон на маты. Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано 250-300 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. В 18:46 пожар был ликвидирован.

Количество пострадавших в результате пожара в многоэтажке в микрорайоне Аккент достигло 43 человек, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

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