Пожар в ЖК Алматы: жители рассказали подробности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители 16-этажного дома в микрорайоне «Аккент» в Алматы рассказали, как они спасались от крупного пожара, который произошел вчера, 1 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29-летний Тлеужан Ахметкан из тех жителей, кто во время пожара позаботился не только о себе, но и о соседях. Он сначала вывел из квартиры свою семью - жену и двоих детей, а затем бросился помогать остальным.

«Я живу на втором этаже. Сначала почувствовал запах гари в квартире, потом увидел черный дым в подъезде. Сразу же вытащил своих детей и жену на улицу, а затем решил помочь остальным жителям. В этот момент ни о чем не думал, никакого страха не было. Я увидел, как соседи пытались спастись и высунуть головы из окон, также услышал плачущих детей и не мог устоять. Побежал обратно в подъезд, чтобы спасать остальных жителей с верхних этажей. Из черного дыма ничего не было видно, но я смог проникнуть в квартиры соседей, вытащил несколько человек по лестнице, прикрыв рот и нос. Сейчас соседи говорят, что я таким образом спас около 20 жителей, многие из них были детьми», - рассказывает мужчина.

Тлеужан Ахметкан жалеет, что не смог спасти соседку, которая скончалась от множественных травм.

«Мы потеряли хорошего соседа. Я знаю Асель, она была очень доброй и отзывчивой. Ее сестра сейчас находится в больнице. Тоже хороший человек. Очень жалею, что не успел ей помочь. Сейчас молимся за остальных пострадавших, желаю им скорейшего выздоровления», - говорит он.

Другой житель дома по имени Жасулан также рассказал о своих действиях в момент пожара. Он проживает на 16 этаже.

«Я вначале не понимал, что происходит. Почувствовал запах дыма в квартире, а затем вышел в подъезд и увидел черный дым. Немного запаниковал. Хотел спуститься со своими маленькими детьми по лестнице, но я боялся, что они могут получить отравление дымом. Прикрыл все двери мокрыми полотенцами, и принял решение спустить детей по пожарной лестнице на балконе. Спустился на 15 этаж, затем хотел открыть люк 14 этажа, но он был закрыт железной проволокой. Я каким-то образом открыл люк и дальше спустился вниз. К тому времени, когда я добрался до 13-го этажа, я был измотан. Я там увидел кашляющую женщину с ребенком. Поскольку дальше пути не было, мы полезли обратно в свою квартиру. Мы пролили воду на ковер. Я даже опустошил холодильник, чтобы посадить туда детей. Но потом к нам прибыли спасатели и мы спустились по лестнице вместе со всеми, завязав рот и нос тканью. Слава Богу, мы выжили», - вспоминает Жасулан.

Другие жители также сообщили, что людям, которые находились выше 14 этажа, помогли выбраться из окон граждане Турции, которые занимались строительством другого объекта недалеко от дома. Они приехали на своей технике и помогли вытащить несколько детей.

Помогал своим соседям в ходе пожара также врач-терапевт одной из поликлиник города Жаксылык Рауан. Он со своей семьей смог спуститься по лестнице и оказывал первую помощь пострадавшим на улице.

«Я живу на 14 этаже. Запах дыма я почувствовал только после того, как приехал домой. В 17:10 часов я поднимался в свою квартиру на лифте, тогда ничего не было. Но в тот момент, когда я открывал дверь своей квартиры, лифт остановился. Затем почувствовал запах дыма. И я сразу же зашел домой, вместе с женой взяли двоих детей и спустились по лестнице, был черный дым, ничего не было видно, но смогли выбраться на улицу. Потом я начал вместе с остальными помогать другим людям, тем, кто собирался прыгать с 6-7 этажа. Мы предупреждали их, что нельзя прыгать, но они не хотели нас слушать. Они даже готовы были прыгать на землю, поэтому забрали ковры из квартир на первом этаже, расстелили маты и готовы были их ловить. Сначала прыгнула женщина, но она неудачно приземлилась и, кажется, получила перелом тазовой кости. Мы привели ее в чувство, передали бригаде скорой помощи. Мы вместе с еще одной соседкой, которая работает медсестрой, оказали ей первую медпомощь. Кроме нее из 6-го этажа прыгала другая женщина, но она во время падения задела окно ногой и также неудачно приземлилась, ее сразу забрала скорая. Я не знаю, в каком она состоянии сейчас. В целом, я оказал первую помощь где-то 4 людям», - поделился житель дома.

Он также предположил, почему люди выпрыгивали из окон.

«Я считаю, что у них не было другого выбора. Я снизу видел, как черный дым охватил уже квартиру и им было нечем дышать. Никто бы не решился на такой шаг, то есть, прыгнуть с 6-7 этажа, если бы у них был бы другой выход», - добавил он.

Еще одна жительница дома по имени Лаура поделилась, как она с мужем спасали 4-месячного младенца. По ее словам, им пришлось мальчика посадить в игрушечную корзину и спустить из окна 5-го этажа с помощью троса для автомобилей.

«Сильный дым произошел между 5 и 6 этажами. Я живу на 5 этаже и мы это хорошо чувствовали. Я очень испугалась. Хорошо, что в тот день мой муж приехал с работы раньше времени. Мы собирались выйти на улицу, но задержались немного. Это может даже к лучшему, потому что, мы могли бы застрять в лифте. Я не представляю, что тогда с нами было бы. Моего четырехмесячного ребенка мы положили в игрушечную корзину, привязали ее тросом для автомобиля и спустили вниз через балкон. Снизу стояли люди, которые поймали корзину. Потом мне позвонила моя подруга, которая живет в соседнем дома. Я ей сказала, чтобы она позаботилась о моем ребенке, а сами пытались выбраться из дома. Я очень переживала за своего ребенка. Мы прикрыли рот и нос мокрыми полотенцами, к нам на помощь также пришли соседи, а затем и спасатели. Мы все спустились вниз по автолестнице. Я чуть не потеряла сознание, когда спускалась вниз, еле двигалась, но слава богу, мы все благополучно спустились», - сказала женщина.

Стоит отметить, что жителями данного 16-этажного дома являются молодые семьи, которые получили квартиру по программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи». Жилье в рамках программы выдается только на 5 лет.

Пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы произошел 1 августа около 17:00 часов. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, из них двое взрослых получают стационарное лечение в городской клинической больнице №7. Девять детей находятся в центре детской неотложной медпомощи, шесть детей - в детской городской клинической больнице №2. Остальные после оказания всей необходимой медицинской помощи отказались от госпитализации. Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

Сегодня и.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.