Пожар в ЖК «Аккент»: застройщик предоставит семье погибшей двухкомнатную квартиру

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Застройщик жилого комплекса «Аккент», где накануне произошел пожар, на безвозмездной основе предоставит семье погибшей двухкомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Ayt Housing Complex», которая является застройщиком этого ЖК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме того, застройщик пообещал произвести восстановительные работы в доме, в котором произошло возгорание. Об этом гендиректор строительной компании «Ayt Housing Complex» Канат Ералиев сообщил в ходе встречи с жильцами ЖК «Аккент».

«Мы по своей инициативе готовы взять расходы по восстановлению дома на себя», - сказал гендиректор.

Отмечается, что ТОО «Ayt Housing Complex» является застройщиком ЖК. Многоквартирный жилой дом, 54 введен в эксплуатацию в 2017 году. До января 2020-го жилой комплекс пустовал, заказчиком и собственником данного дома не является ТОО «Ayt Housing Complex». Данный дом был заселен жителями только в 2020 году, но уже новым собственником дома.