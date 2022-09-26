Пожар в урочище Кок-Жайлау ликвидирован

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 110 человек боролось с огнем в районе урочища «Кок-Жайлау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 13:03 пожар в урочище Кок-Жайлау локализован, в 13:28 ликвидирован. Для доставки личного состава к месту загорания на высоту 1 тыс. 720 метров, использовался вертолет «Казавиаспаса» МЧС РК. Площадь пожара устанавливается. В в борьбе с огнем задействованы 56 человек личного состава ДЧС Алматы, 13 единиц техники, вертолет «Казавиаспаса» МЧС РК, шесть человек АО «Казавиалесохрана», 55 государственных инспекторов, служебный конный патруль Иле-Алатауского ГНПП. Тушение пожара осложнялось труднодоступностью местности, перепадами высот», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

В ведомстве уточнили, что возгорание сухой травы возникло в ущелье «Просвещенец» ближе к тропе, ведущей на «Кокжайлау».

В пресс-службе ГНПП «Иле-Алатау» уточнили, что информация о лесном пожаре поступила в 09:50 от пилота вертолета «Саванна-8» учреждения «Казавиалесоохрана» во время утреннего облета.

Ранее сообщалось о пожаре на склоне горы в районе урочища Кок-Жайлау.