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    13:39, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пожар в урочище Кок-Жайлау ликвидирован

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 110 человек боролось с огнем в районе урочища «Кок-Жайлау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 13:03 пожар в урочище Кок-Жайлау локализован, в 13:28 ликвидирован. Для доставки личного состава к месту загорания на высоту 1 тыс. 720 метров, использовался вертолет «Казавиаспаса» МЧС РК. Площадь пожара устанавливается. В в борьбе с огнем задействованы 56 человек личного состава ДЧС Алматы, 13 единиц техники, вертолет «Казавиаспаса» МЧС РК, шесть человек АО «Казавиалесохрана», 55 государственных инспекторов, служебный конный патруль Иле-Алатауского ГНПП. Тушение пожара осложнялось труднодоступностью местности, перепадами высот», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    В ведомстве уточнили, что возгорание сухой травы возникло в ущелье «Просвещенец» ближе к тропе, ведущей на «Кокжайлау».

    В пресс-службе ГНПП «Иле-Алатау» уточнили, что информация о лесном пожаре поступила в 09:50 от пилота вертолета «Саванна-8» учреждения «Казавиалесоохрана» во время утреннего облета.

    Ранее сообщалось о пожаре на склоне горы в районе урочища Кок-Жайлау.


    Теги:
    Пожар Алматы Происшествия, ЧС
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