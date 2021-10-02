Пожар в торговом центре в Нур-Султане: возбуждено уголовное дело

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту пожара в мебельном салоне ТЦ «Астықжан» возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в полиции, для определения размера причиненного ущерба создан оперативный штаб в составе представителей акимата и руководства торгового дома.

«Возбуждено уголовное дело по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности), проводится расследование. Назначена пожаро-техническая экспертиза», - прокомментировали в ДП Нур-Султана.

Напомним, сегодня в 09:42 минуты пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу пр. Аль-фараби, 28.

По прибытию огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре «Астыкжан» горит мебельный салон на третьем этаже.

Как сообщили в пресс-службе ДЧМ города Нур-Султана, на месте тушения был организован штаб пожаротушения.

«В ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС города Нур-Султана в составе 105 человек и 26 единиц техники, также 8 поливомоечных машин коммунальной службы», - сообщили в ДЧС.

До прибытия пожарных подразделений из окна 2 этажа, спасаясь от пожара, спрыгнула девушка 2001 года рождения, которая является сотрудником мебельного цеха «Универсал», которая передана сотрудникам скорой помощи, состояние - средней степени тяжести.

Пожар был ликвидирован. Площадь пожара предварительно составила 7 000 квадратных метров.