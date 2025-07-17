Пожар в супермаркете в Ираке унес жизни по меньшей мере 60 человек
Ночью в крупном гипермаркете пятиэтажного торгового центра произошел мощный пожар. Погибшими числятся более 60 человек, среди которых женщины и дети, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.
Губернатор провинции Мухаммеда аль-Маеха сообщил, что причины возгорания в настоящее время устанавливаются. При этом в отношении владельца здания и собственника торгового центра уже возбуждены уголовные дела. Конкретные формулировки предъявленных обвинений пока не раскрываются.
Был объявлен трёхдневный траур и начато немедленное расследование инцидента, результаты которого будут опубликованы позднее.
В социальных сетях видео с места происшествия показывают, как огонь охватил пятиэтажное здание, включая гипермаркет и ресторан.
Напомним, в Бельгии пожар уничтожил главную сцену фестиваля электронной музыки Tomorrowland.