Пожар в супермаркете в Ираке унес жизни по меньшей мере 60 человек

Губернатор провинции Мухаммеда аль-Маеха сообщил, что причины возгорания в настоящее время устанавливаются. При этом в отношении владельца здания и собственника торгового центра уже возбуждены уголовные дела. Конкретные формулировки предъявленных обвинений пока не раскрываются.

Был объявлен трёхдневный траур и начато немедленное расследование инцидента, результаты которого будут опубликованы позднее.

В социальных сетях видео с места происшествия показывают, как огонь охватил пятиэтажное здание, включая гипермаркет и ресторан.

Напомним, в Бельгии пожар уничтожил главную сцену фестиваля электронной музыки Tomorrowland.