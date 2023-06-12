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Пожар в «Семей орманы»: когда резерват начнет восстанавливаться

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
12 Июня 2023, 18:42
Пожар в «Семей орманы»: когда резерват начнет восстанавливаться Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 8 июня в области Абай начался сильный пожар. В настоящее время ведутся пожаротушительные работы с юга, запада и востока. К работам привлечено 1 561 человек, 320 единиц техники, в том числе 22 вертолета. С момента начала пожара с воздуха было сброшено 2 тысячи тонн воды. Однако результаты пока не впечатляют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семей орманы» в огне

На территории нашей страны, хотя она и обширная, всего 10% занимают леса, а их общая площадь составляет 29,3 миллиона гектаров. Малое количество лесов объясняется тем, что большая часть земли представляет собой засушливые, полупустынные и пустынные территории, на которых лес растет в ограниченных влажных зонах. Одной из таких влажных территорий является область Абай.

В этой области находится государственный лесной природный резерват «Семей орманы». Площадь резервата составляет 665 тысяч гектаров и он был создан постановлением Правительства в январе 2003 года. В 2005 году к территории заповедника было добавлено 1 610 гектаров из Уржарского района, а в 2008 году еще 1 725 гектаров пастбищ из Знаменского сельского округа. В 2014 году постановлением Правительства общая территория резервата была увеличена до 804,2 гектара за счет передачи СЭС «Булак».

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Фото: instagram.com/glpr.semeyormany

ГЛПР «Семей орманы», подчиненное Комитету лесного хозяйства и животного мира, включает в себя районы области Абай, такие как Абайский, Бескарагайский, Бородулинский, Жарминский, Кокпектинский, Уржарский и Тарбагатайский, а также районы Восточно-Казахстанской области. В резервате функционируют 10 филиалов и 35 лесных хозяйств. Территория заповедника находится на Иртышской равнине, в мелкосопочниковой зоне Кокпеты-Шар и в горах Шынгыстау. Здесь можно встретить различные типы ландшафтов, включая степи, леса, пустыни и болота.

В заповеднике произрастает 201 вид высшей растительности, а всего насчитывается около 340 видов. Большинство из них относятся к покрытосеменным растениям, преобладающими из которых являются двудольные растения (80,59%), а однодольные составляют 19,41% от общего числа. В лесной зоне встречаются сосны, березы и тополи, которые украшают местность своей красотой. Рост леса обусловлен наличием подземных вод. Там, где есть подземные воды, обычно произрастают сосны, тополя и березы, и эти места переплетаются с песчаными степями. Лес состоит из сосен, берез и тополей. Травяной покров представлен ковылем и другими видами трав, включая полынь Маршалла. В болотистых местах встречаются камыш и кияк, а также другие виды трав.

На территории заповедника обитают различные виды животных. Здесь можно встретить двух видов круглоротых, 25 видов рыб, 4 вида земноводных, 16 видов пресмыкающихся, 234 вида птиц и 83 вида млекопитающих. Лось, косуля, кабан, волк, карсак и пищуха здесь широко распространены. Из птиц преобладают жаворонки, куропатки, степные орлы, степной лунь, и водоплавающие птицы. В пойме реки Жарма встречаются архары, хорьки, ласки, сурки и бурые медведи.

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Фото: instagram.com/glpr.semeyormany

Здесь также обитают ястребы, журавли, аисты, лебеди и другие птицы, которые внесены в Красную книгу Казахстана. На территории заповедника можно встретить 25 видов рыб, относящихся к 7 отрядам. Среди них находятся также виды, занесенные в Красную книгу Казахстана, такие как таймень, судак, сибирский осетр и балхашский окунь. В заповеднике можно найти 4 вида бесхвостых земноводных, которых всего насчитывается 12 видов. Среди них присутствуют зеленая и обычная жаба, лягушка и остроносая лягушка. Кроме того, на территории заповедника обитают 16 видов пресмыкающихся, принадлежащих к двум отрядам.

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Фото: cojo.ru

Что мешает потушить пожар?

Как сообщает заместитель акима области Абай Дмитрий Гариков, лесной пожар, в результате которого погибло 14 лесников, дважды возник от молнии. Однако это лишь предположение. В настоящее время по факту пожара было возбуждено уголовное дело. Следствие проводится в соответствии со статьей 292 Уголовного кодекса РК. Правоохранительные органы выясняют причину возникновения пожара.

Когда в лесу начинается пожар, температура окружающей среды достигает 400-900 градусов. Высота пламени достигает метра, а скорость распространения огня составляет 0,25-5 километра в час. В зависимости от направления ветра, пожар может распространяться со скоростью 5-25 километров в час.

В регионе текущая температура воздуха достигает 30 градусов, и сильный ветер мешает потушить пожар.

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Фото: instagram.com/glpr.semeyormany

Когда восстановится «Семей орманы»?

По мнению Гани Назарбека, члена партии «зеленые» «Байтак» и защитника природы, для полного восстановления леса потребуется 30-40 лет, при условии, что работа будет проводиться должным образом. Однако восстановление экологической ситуации в этом лесу представляет себе значительную сложность.

«По поручению Главы государства необходимо высадить 2 миллиарда саженцев. Однако в настоящее время более важным является сохранение оставшегося леса. Нам следует принять меры, подобные тем, что проводятся в «Семей орманы». Когда возникает пожар и горит 5-6 тысяч гектаров, необходимо предотвратить его распространение, поскольку огонь, разгоревшись, не остановится и уничтожит весь лес. В лесу обитают не только деревья, но и тысячи птиц, которые сейчас выводят своих птенцов, а также множество беспозвоночных. Все они подвергаются опасности и гибели. В результате пожаров экосистема получает серьезный ущерб, который трудно оценить», - отметил Г. Назарбек.

О вреде лесных пожаров и восстановлении леса также высказался ветеран лесного хозяйства Юзан Танирбергенов.

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Фото: пресс-служба акимата области Абай

«Сегодня горят 60 тысяч гектаров леса. Даже если мы будем ежегодно высаживать деревья на 1,5-2 тысячи гектаров, чтобы восстановить ущерб, потребуется не менее 30 лет. Однако в настоящее время пожары распространяются еще быстрее. Для полного восстановления леса потребуется 50-60 лет», - отметил Юзан Танирбергенов.

Эколог Лаура Маликова выразила недовольство равнодушием чиновников, ответственных за борьбу с лесными пожарами.

«Семейский лес, а также другие леса, являются особыми территориями, охраняемыми государством. Задача лесников заключается в посадке деревьев, их уходе и защите от пожаров. Существуют технологии, позволяющие предотвратить лесные пожары. Следует отметить, что за последние 30 лет не было таких чрезвычайных ситуаций. Проблема заключается не в системе, а в кадровой работе Министерства экологии. Они не знакомы с особенностями своей отрасли и не желают нести ответственность», - заявила Лаура Маликова.

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Фото: instagram/minecology_kz

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