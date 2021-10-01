Пожар в районе Президентского парка в Алматы тушили 50 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горело заброшенное кафе недалеко от парка Первого Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 сентября в 19:44 силы и средства ДЧС Алматы по направлены повышенному рангу вызова в Бостандыкский район, мкр. Хан-Тенгри, 1/11. По прибытии происходило горение нефункционирующего летнего кафе «Бунгало» на общей площади 280 квадратных метров. Тушение пожара контролировалось при помощи системы видеонаблюдения города. Быстрому распространению загорания способствовало большое количество легкосгораемых деревянных конструкций. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами пожар локализован за 20 минут, в 20:22 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», уточнили в ДЧС.

Сообщается, что в тушении пожара было задействовано более 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Алматы недалеко от парка Первого Президента произошел пожар . Видео появилось в сети.