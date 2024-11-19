Пожар в пятиэтажке Караганды: эвакуированы 12 жильцов, один человек скончался

Возгорание охватило мебель, домашние вещи и внутреннюю деревянную обшивку балкона на общей площади 20 кв.м.

Ситуацию осложняло сильное задымление, создававшее серьезную угрозу для жителей дома. Сотрудниками ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 12 человек, среди которых было 5 детей.

Кроме того, трое жителей, находившихся в горящей квартире, были вынесены на свежий воздух с использованием спасательных колпаков. Пострадавшие получили отравление угарным газом. Один из них скончался в машине скорой помощи, несмотря на оказанную помощь. Один пострадавший был госпитализирован после оказания помощи бригадой экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф, а второй отпущен после осмотра.

Пожар был полностью ликвидирован, причины происшествия выясняются.

Ранее, 16 ноября, трое человек погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Акмолинской области. 16 пострадавших, из них 13 взрослых и 3 детей, были доставлены в городские стационары Астаны.Тела четверых детей были обнаружены 17 ноября при тушении пожара в частном доме в Астане. В тот же день трое детей и пожилой мужчина скончались от отравления угарным газом в Костанайской области.

Напомним, МЧС могут наделить полномочиями по приемке в эксплуатацию высотных зданий. Министр по ЧС Чингис Аринов также сообщил, что впервые приобретаются два противопожарных дрона, предназначенные для тушения высотных зданий. Учения по тушению пожаров в высотных зданиях прошли в Астане.