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    15:29, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Четыре человека скончались от отравления угарным газом в Костанайской области

    Трагедия произошла в селе Карынсалды Амангельдинского района Костанайской области. Тела четырех человек обнаружили спасатели по факту прибытия. Среди погибших трое детей и пожилой мужчина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    спасатель, пожарный, МЧС
    Фото: МЧС РК

    Как рассказали в ДЧС Костанайской области, 17 ноября на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Карынсалды Амангельдинского района в частном доме, по предварительной информации, 6 человек пострадали от отравления угарным газом.

    По прибытии спасатели установили, что очагов горения не имеется.

    — На месте были обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и троих детей 2016, 2021, 2022 годов рождения. Еще двое пострадавших были экстренно госпитализированы в больницу города Аркалык, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — сообщается в пресс-релизе.

    На данный момент там работают спасатели, причины произошедшего выясняют руководство ДЧС и оперативная группа.

    Ранее трое человек погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Акмолинской области. 16 пострадавших, из них 13 взрослых и 3 детей, были доставлены в городские стационары Астаны. В акимате сообщили, что пострадавшим семьям будет оказана помощь.

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Костанайская область Происшествия Спасатели Газ
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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