Четыре человека скончались от отравления угарным газом в Костанайской области

Как рассказали в ДЧС Костанайской области, 17 ноября на пульт 112 поступило сообщение о том, что в селе Карынсалды Амангельдинского района в частном доме, по предварительной информации, 6 человек пострадали от отравления угарным газом.

По прибытии спасатели установили, что очагов горения не имеется.

— На месте были обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и троих детей 2016, 2021, 2022 годов рождения. Еще двое пострадавших были экстренно госпитализированы в больницу города Аркалык, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — сообщается в пресс-релизе.

На данный момент там работают спасатели, причины произошедшего выясняют руководство ДЧС и оперативная группа.

Ранее трое человек погибли при взрыве газа в бывшей мечети в Акмолинской области. 16 пострадавших, из них 13 взрослых и 3 детей, были доставлены в городские стационары Астаны. В акимате сообщили, что пострадавшим семьям будет оказана помощь.