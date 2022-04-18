Пожар в пойме Иртыша вблизи сел в Аксу локализован

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В сельской зоне Аксу загорелась сухая трава, тушить ее пожарным помогали дружинники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило сообщение о возгорании сухой травы в пойменной акватории реки Иртыш, между сёлами Жолкудук и Алгабас. На месте работали пожарный пост Алгабасского сельского округа из 3 человек и 1 единица техники, 7 человек из добровольных пожарных формирований, а также пожарная часть номер 5 посёлка Ленинский (1 автоцистерна и 1 УАЗ - 7 человек», - рассказали прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Там отметили, что площадь возгорания составила 15 гектаров. В 16.00 возгорание было локализовано.

«Угрозы населённым пунктам нет», - подчеркнули в ДЧС.

Как сообщалось ранее, 16 апреля огнеборцы выезжали на тушение большого количества пожаров в Павлодаре и Экибастузе.

Фото и видео ДЧС Павлодарской области. Видеообращение главного специалиста отдела по ЧС города Аксу Павлодарской области Каната Тусупбаева.