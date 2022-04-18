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    21:25, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Пожар в пойме Иртыша вблизи сел в Аксу локализован

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В сельской зоне Аксу загорелась сухая трава, тушить ее пожарным помогали дружинники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поступило сообщение о возгорании сухой травы в пойменной акватории реки Иртыш, между сёлами Жолкудук и Алгабас. На месте работали пожарный пост Алгабасского сельского округа из 3 человек и 1 единица техники, 7 человек из добровольных пожарных формирований, а также пожарная часть номер 5 посёлка Ленинский (1 автоцистерна и 1 УАЗ - 7 человек», - рассказали прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Там отметили, что площадь возгорания составила 15 гектаров. В 16.00 возгорание было локализовано.

    «Угрозы населённым пунктам нет», - подчеркнули в ДЧС.

    Как сообщалось ранее, 16 апреля огнеборцы выезжали на тушение большого количества пожаров в Павлодаре и Экибастузе.

    Фото и видео ДЧС Павлодарской области. Видеообращение главного специалиста отдела по ЧС города Аксу Павлодарской области Каната Тусупбаева.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Главная Видео Происшествия Павлодарская область
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