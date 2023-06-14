Пожар в области Абай: причины трагедии и какие уроки нужно извлечь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане произошла трагедия, погибло 14 человек в результате тушения пожара в резервате «Семей орманы». Кто в ответе за это бедствие и что нужно изменить, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

14 жизней…

8 июня в государственном лесном природном резервате «Семей-орманы» во время тушения пожара погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы», включая руководителя Успенского лесничества Мейрамгуль Жиенбаеву.

Фото: akorda.kz



«Страшная трагедия в моем родном городе Семей… Лесной пожар унес жизни 14 человек, среди которых единственная девушка – Мейрамгуль. Она училась в университете с моей племянницей. Вместе проходили практику в «Семей орманы». Моя племянница вышла замуж и переехала в Астану. А Мира поехала работать в лесничество, выросла в должности до руководителя лесничества… И даже в тот страшный день Мира не стала дожидаться, пока подоспеет помощь. Она надеялась, что справятся сами с ребятами, со своей надежной командой… Мира последней вышла на связь и сообщила, что их окружил верховой пожар… Она любила лес и осталась в лесу навечно… Мейрамгуль совершила героический поступок», — написала Миргуль Джилкишинова в соцсети.

У женщины осталось двое детей. У остальных погибших также остались семьи, в некоторых отцы семейств были единственными кормильцами, в других дети остались сиротами.

Площадь пожара в области Абай составила порядка 60 тысяч га. Он все еще продолжается. 1,8 тысяч человек – пожарные, сотрудники лесоохраны, министерств обороны и внутренних дел – задействованы в его тушении. На месте работает около 360 единиц техники и 12 вертолетов. По последним данным площадь пожара удалось сократить до 43 тысяч га. Однако ввиду погодных условий – увеличивающейся температуры воздуха и порывистого ветра вероятность его распространения все еще сохраняется. Тем не менее пожарные прогнозируют локализовать и потушить пожар в течение нескольких дней.

Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Как случился пожар

Как сообщил заместитель акима области Абай Димитрий Гариков, сообщение о пожаре в 66-м квартале Батпаевского лесничества поступило 8 июня в 12:03. Батпаевское лесничество находится в 25 км от города Семей. Причиной возгорания, заместитель акима назвал два разряда молнии. По его информации, пожар не удалось потушить изначально. Противопожарная техника ГУ «Семей орманы» тяжело передвигалась по местности из-за высоких песчаных барханов. Расстояние в месте возгорания от лесничества составляло 11 км. К моменту прибытия техники на месте возгорания площадь пожара составила уже 20 га. Из-за сильной жары и порывистого ветра, пожар всего за два часа распространился на территорию более 100 га. И затронул Батпаевское, Камышенское и Успенское лесничество.

Кстати, процесс возгорания пожара показали NASA Worldview из космоса. На кадрах было видно, что площадь возгорания выросла стремительно за одни только сутки с 3 га до 100 га. Почему пожар разросся до таких масштабов, по мнению экспертов, возможно, была неправильная первичная оценка обстановки. В причинах еще предстоит разобраться Специальной правительственной комиссии и следственным органам.

Кадр из worldview.earthdata.nasa.gov





Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» (резерват — территория, где природные богатства — животные и растения находятся под особой охраной – прим. ред.) находится в ведомстве Министерства экологии и природных ресурсов РК. К слову, большая часть государственного лесного фонда – 74,9 % находится в ведении акиматов областей, в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов курирует 24,4 %. При этом, большая часть площади, подчиненной Комитету — 7335,9 тысяч га из 7450,9 тысяч га — особо охраняемые природные территории (резерваты, национальные парки, заповедники). Зона ответственности лесов первичного обнаружения и реагирования особо охраняемых территорий возложена также на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В целом, согласно Лесному кодексу страны, в задачи государственной лесной охраны входит проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их обнаружению и ликвидации. Все структуры государственной лесной охраны страны действуют в соответствии с регламентами уполномоченного органа, в том числе и по регламентам взаимодействия между службами. Другими словами, в каждом подразделении есть установленный порядок оповещения, реагирования и взаимодействия при возникновении пожаров. По мнению экспертов, реагирование местных органов и ЧС произошло с опозданием, поэтому, дополнительные силы и средства были направлены несвоевременно.

«…исходя из опыта могу сказать, что всегда в основном крупные пожары разрастаются, когда несвоевременно происходит информирование и взаимодействие сил лесхозов, резерватов и ЧС. Потому что ЧС объявляется, когда крупный лесной пожар в 25 га и более. Там на момент сообщения ЧС, на 100 га вырос (пожар) из двух или трех гектаров, как так? Вот такие моменты есть, тут нужно разобраться, поэтому необходимы системные меры взаимодействия», — сказал ветеран лесной отрасли Юзан Танирбергенов.

Фото: пресс-служба МЧС РК

11 июня Глава государства, который прибыл в связи с масштабным пожаром, повлекшим гибель людей, в область Абай, провел заседание оперативного штаба, на котором он отметил, что изначально угроза была недооценена, а прогноз был неточным. Как следствие, реакция не была адекватной и своевременной. За несвоевременность реагирования, Президент снял с поста теперь уже бывшего главу МЧС Юрия Ильина, а также сделал выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву, который прибыл на место трагедии с опозданием.

«… Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос — почему был неправильный прогноз?», — сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания.

Фото: akorda.kz



Позже Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр подтвердил, что масштабы происшествия были недооценены.

«Резерват был в ведомстве Министерства экологии. В тот день, когда проходил форум (Международный форум Астана – прим. ред.), днем произошло возгорание. Масштабы мы недооценили. При сильном ветре 28 метров в секунду и температуре +38 градусов верховой пожар быстро распространился», — сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

Эколог, эксперт Общественной палаты Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова в интервью аналитическому обозревателю отметила, что для правильной оценки и своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации в стране все есть, однако либо этим слабо пользуются, либо ресурсы в нерабочем состоянии. В первом случае — это вопрос преступной халатности, во втором — вопросы к использованию средств по назначению. Ведь в ходе выяснения обстоятельств стало известно, что у сотрудников Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы», которые не дождались помощи и пошли тушить пожар собственными силами, не было обмундирования, масок и специальной обуви.

Фото: пресс-служба МО РК

«Насколько я знаю, резерват «Семей орманы» был достаточно хорошо оснащен. Внедрена многоуровневая противопожарная система Fire watch. Есть лесопатрульные машины, которые могут ходить на любой рельеф. Есть видеокамеры и датчики, которые улавливают дым на расстоянии 15 км. Но на самом деле, когда случился этот пожар, ничего не работало. Патрульная машина якобы застряла в песках. Как получилось, что люди остались один на один со стихией, без обмундирования, буквально голыми руками тушили пожар? Будучи депутатом Мажилиса Парламента, мы направляли запрос о необходимости закупа специальной робототехники на гусеничной основе, чтобы ее можно было запускать в очаг и не рисковать людьми», — сказала Айжан Скакова.

Фото: пресс-служба МО РК

Она добавила, что органы ЧС получают достаточное финансирование на эти цели.

«МЧС ежегодно получает неплохие миллиарды тенге, где эти деньги? Почему их не используют по назначению, куда они пропадают, почему у людей нет обмундирования, нет масок, раций, батарейки садятся, как сказали Президенту. Также у МЧС есть ситуативный центр реагирования. Сегодня в век технологий, снимков, Казахстан имеет три спутника, Казахстан может пользоваться системами геоинформации, так называемыми GIS системами, также мы можем пользоваться дистанционным зондированием и возникает вопрос, почему это все слабо используется? В целом, вопрос к реагированию — обеспечение защиты леса, защиты территории, за это отвечает местный исполнительный орган. Понятно, что ЧС тушит пожары, реагирует, ЧС есть во всех областях, у них есть свои функции. У Минэкологии тоже есть — это Комитет лесного хозяйства. И все действия, политика, методы, работа — за это отвечает Минэкологии. Случившееся говорит о том, что очень слабо работает межведомственная координация. Думаю, что после этого будут вынесены соответствующие уроки», — высказала свое мнение эксперт Общественной палаты Мажилиса Парламента.

Фото: пресс-служба МО РК

Кстати, по данным космического мониторинга первые очаги возгорания были зафиксированы в 11:23 ч. по времени г. Астаны 8 июня в 1 выделе 67 квартале Батпаевского лесничества ГЛПР «Семей орманы». По данным дистанционного зондирования Земли на 12:00 часов 9 июня площадь пожара составила более 30 тысяч га. А на этих кадрах из космоса на сайте МЧС можно видеть площадь пожара в режиме реального времени.

Системные проблемы отрасли

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация — комплексная проблема и следствие слабого обеспечения и низких заработных плат. По данным исполняющего обязанности директора государственного лесного природного резервата «Семей Орманы» Мурата Каримова, автопарк ГЛПР очень устарел.

Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

«Возраст большинства спецтехники превышает 30, 40 и даже 50 лет. На данный момент в резервате имеются около 70 пожарных машин. У нас вся техника, честно говоря, устаревшая. Материально-техническое обеспечение очень слабое. Есть несколько машин 2014 года выпуска, а остальные 70-х, 80-х и 90-х годов выпуска», — сказал Мурат Каримов.

Сейчас рассматривается вопрос и в этом году планируется приобретение малого лесопатрульного комплекса УАЗ на базе «Патриота» в количестве 14 штук, а также двух пожарных машин «Урал».

Такая ситуация возникла не в одночасье и является результатом многолетних системных проблем. По информации члена Общественного совета Агентства РК по противодействию коррупции Дидара Смагулова, с 2016 года в РГУ «Семей орманы» на госзакупки было выделено более 5,3 млрд тенге. Тем не менее, у многих работников лесного хозяйства, погибших во время пожара, как уже отмечалось выше, не было необходимого оборудования.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Что касается заработных плат лесников, то они остаются одними из самых низких в стране. Низкие зарплаты и отсталая техника ведет к тому, что в скором времени из этой сферы будут уходить профессиональные работники леса. Те, что погибли составляли золотой фонд резервата, были потомственными лесничими. Уход таких профессионалов — прямая угроза безопасности природных богатств, экологии и жизни людей.

С 1 июля текущего года заработная плата лесников повысится, а к 2027 году материально-техническую базу планируется обновить на 100%. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek Joly.

По данным министра Сулейменовой, в целом на лесное хозяйство в стране выделено 8,1 млрд тенге. На систему раннего обнаружения пожаров предусмотрено 4,1 млрд тенге.

Фото: пресс-служба МЧС РК

«Пожары, которые произошли в прошлом и в этом году, показывают общую ситуацию в сфере лесного хозяйства. Глава государства также коснулся этого вопроса. Дополнительно будут проработаны вопросы недопущения и профилактики пожаров, а также материально-технического обеспечения, оплаты труда лесников», — заверила Зульфия Сулейменова.

Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев также рассказал о финансировании Комитета лесного хозяйства. По его данным, на трехлетний бюджет на 2023-2025 годы заложено 121,5 млрд тенге, на текущий год - 52,7 млрд тенге.

Исходя из вышеизложенного напрашиваются вопросы: почему повышение заработных плат, обновления техники, слабого взаимодействия и непрозрачного использования средств возникает только тогда, когда трагедия уже случилась.

Фото: gov.kz

Сколько понадобится лет для восстановления леса и экосистемы

Эколог Айжан Скакова отмечает, что восточная часть территории Казахстана имеет в своем резерве 60% земли гослесфонда, пожары здесь возникали периодически: в 2018 году в результате пожара на территории резервата «Семей орманы» сгорело более 300 гектаров леса, и его назвали одним из самых крупных за 15 лет.

В сентябре 2022 года еще один из самых разрушительных пожаров произошел в Аманкарагайском районе на севере Казахстана. Тем не менее, уроки из этой трагедии не были извлечены.

«Прошлогодние природные пожары показали серьезность возможных негативных последствий из-за нарушений требований пожарной безопасности. Только в лесном фонде страны произошел 801 пожар, огонь уничтожил 104 000 гектаров. Прямой материальный ущерб без учета ущерба окружающей среде превысил 20 млрд тенге. Трагическим примером стал крупный пожар в Костанайской области, произошедший в сентябре прошлого года на территории Басаманского и Семиозерного лесничеств. В результате один человек погиб и 91 жилой дом был уничтожен пожаром. Ущерб от пожара составил более 18 млрд тенге, площадь, охваченная огнем, составила более 39 000 гектаров», - сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев на заседании Правительства 16 мая т.г.

Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

Специальной комиссии еще предстоит определить точную сумму ущерба, нанесенного пожаром, который все еще не потушен в области Абай. Однако, по мнению эксперта, урон нанесен очень серьезный. Во-первых, для восстановления деревьев понадобится 20-30 лет, не говоря уже о необходимых на это средствах. Если брать в масштабе всей экосистемы, то понадобится 70 лет для ее восстановления.

«Территория Казахстана не самая лесистая, лесные массивы для нас составляют высокую ценность. Самое печальное, что в последнее время мы теряем много лесных территорий. В данном случае экосистеме нанесен труднопоправимый урон, потеряны ленточные реликтовые сосновые боры. Специфика их в том, что они произрастают на песчаной почве, солонцеватой почве, именно поэтому восстановление их потребует много вложений, сил и времени. Как минимум 70 лет», — пояснила Айжан Скакова.

Лесные пожары учащаются по всему миру

Согласно официальной статистике, ежегодно в стране фиксируется около 11 тысяч предупреждений о лесных пожарах. По данным Global Forest Watch, которые ведут наблюдение за пожарами в мире, в период с 6 июня 2022 года по 5 июня 2023 года было зарегистрировано 5 567 предупреждений о пожарах с помощью системы VIIRS, которая учитывает только предупреждения высокой достоверности.

В целом, лесные территории в Казахстане составляют всего 4%. Леса – это наше природное богатство в прямом смысле этого слова. Поэтому крайне важно их беречь и обеспечивать надежной защитой. Учитывая тот факт, что ежегодно количество лесных пожаров по всему миру увеличивается ввиду климатических изменений, в том числе и в Казахстане.

«В условиях климатических изменений и их негативных проявлений в настоящее время стоит ожидать большее количество природных пожаров. Температура воздуха растет, сухость в летнее время сочетается с сильным ветром — это все усугубляет пожароопасную обстановку», — говорит Айжан Скакова.

Традиционно эксперты отмечают два пика пожаров: весенний — середина апреля-начало мая и летний — в конце июля. В первом случае обычно горят большие открытые пространства, в основном в населенных пунктах, во втором речь обычно идет о крупных лесных пожарах.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

«Здесь необходимо уделить внимание созданию единой системы прогнозирования. Понятно, что данные гидрометеослужбы поступают, но важно развивать и совершенствовать оперативное моделирование ситуаций. Также особое внимание следует обратить на внедрение и использование роботехнических пожарных средств. В очаг возгорания, на опушку леса должна идти гусеничная спецтехника. А лесники должны оставаться на кромке пожара», — считает эксперт.

К слову, по мнению экологов, чаще всего происхождение той самой роковой искры не природное (молния), очень часто — это человеческий фактор. Пикники с розжигом костра, сигареты, которые очень долго тушатся — неосторожное обращение с огнем может обернуться трагедией национального масштаба. Поэтому, как отмечает эколог Мэлс Елеусизов, работу нужно вести прежде всего с населением.

Фото: пресс-служба МЧС РК

«Нужно проводить активную информационную и агитационную работу. Ведь в большинстве случаев трагедии можно избежать, следуя инструкциям по обращению с огнем в лесу, либо затушить пожар в зачатке. А если все же пожар начался, то не оставаться в стороне, а пытаться локализовать и затушить его. В свое время, я предлагал организовать добровольные дружины, которые будут инспектировать леса в опасные периоды. Ведь это касается жизни всех людей и экологии страны», — выразил свое мнение Мэлс Елеусизов.

В целом, случившаяся в области Абай трагедия говорит о неготовности страны к такого рода происшествиям. Как отметил Глава государства, соответствующие алгоритмы не работают. Поэтому уполномоченным органам предстоит пересмотреть их полностью и решить системные проблемы лесного хозяйства страны. А чтобы решить эти проблемы, требуется многогранный подход, который включает в себя усиление мер по борьбе с коррупцией, наращивание потенциала и подготовку работников лесных хозяйств, а также установление четких границ юрисдикции и сотрудничества между соответствующими министерствами и ведомствами. Кроме того, укрепление государственно-частного партнерства и вовлечение местных сообществ в управление лесами может создать более устойчивый подход к предотвращению пожаров и реагированию на них.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В заключение приведем еще несколько цифр: в 2022 году в Казахстане сгорело 35 тысяч га земли. Что касается древесного покрова, то с 2001 по 2021 год Казахстан потерял 16,7 тысяч га древесного покрова в результате пожаров и 44,2 тысяч га в результате всех других причин потерь. Годом с наибольшей потерей древесного покрова в результате пожаров за этот период был 2008 год, когда в результате пожаров было потеряно 2,09 тысяч га - 46% всех потерь древесного покрова за тот год.

Фото: envato.com