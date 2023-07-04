Пожар в области Абай локализован: сгорело приблизительно 910 га

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным местных исполнительных органов, в Кокпектинском районе области Абай загорание камыша локализовано. Угрозы населенным пунктам не имеется. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-службу МЧС РК, передает МИА «Казинформ».

«Площадь выгоревшего участка по космическому снимку составила приблизительно 910 га, в виду сильной задымленности площадь приблизительная. Тушение удалось произвести лишь в доступных местах подручными средствами. Также использовался метод встречного пала. В тушении приняли участие силы и средства ДЧС области Абай и МИО», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее, 2 июля, около 11 часов дня в 50 км от села Улгили-Малшы Кокпектинского района произошло загорание камыша. Ориентировочная площадь возгорания тогда составляла 200 гектар.