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    Пожар в многоэтажке Текели: спасатели вынесли из огня кошку и собаку

    В городе Текели области Жетісу пожарные спасли кошку и собаку из горящей квартиры. Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Аль-Фараби, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    спасение
    Фото: Kazinform/ИИ

    К месту происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. До прибытия спасателей по лестничному маршу самостоятельно вышли на улицу 23 человека.

    Спасатели приступили к тушению пожара. Во время разведки они обнаружили в горящей квартире домашних животных. Кошку и собаку вынесли из опасной зоны.

    Пожар оперативно ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня не допущено.

    Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

    Ранее четверых россиян спасли на озере Имантау в Северо-Казахстанской области.

    Пожар Спасение животных Регионы Казахстана Область Жетысу Животные Спасатели
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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