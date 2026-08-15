Пожар в многоэтажке Текели: спасатели вынесли из огня кошку и собаку

В городе Текели области Жетісу пожарные спасли кошку и собаку из горящей квартиры. Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома на улице Аль-Фараби, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

К месту происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. До прибытия спасателей по лестничному маршу самостоятельно вышли на улицу 23 человека.

Спасатели приступили к тушению пожара. Во время разведки они обнаружили в горящей квартире домашних животных. Кошку и собаку вынесли из опасной зоны.

Пожар оперативно ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Дальнейшего распространения огня не допущено.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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