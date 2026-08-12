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    Четверых россиян спасли на озере Имантау в Северо-Казахстанской области

    Четверо граждан России не смогли самостоятельно вернуться на берег озера Имантау из-за сильного ветра и высоких волн. На помощь отдыхающим прибыли сотрудники МЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

    МЧС Казахстана усиливает безопасность на водоемах страны
    Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

    Инцидент произошел на озере Имантау в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

    Отдыхающие находились на резиновой лодке. Из-за сильного ветра и высоких волн ее отнесло к острову, после чего самостоятельно вернуться на берег мужчины не смогли. При себе у них был только мобильный телефон.

    Находясь в спасательных жилетах, мужчины решили добраться до берега вплавь. Однако они не рассчитали свои силы и погодные условия. Сильный ветер и волны значительно затрудняли движение по воде.

    Получив сообщение о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место и доставили всех четверых на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась, заключили в МЧС РК.

    Ранее сообщалось, что более 200 человек спасли на водоемах Казахстана с начала лета. 

    МЧС Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Озеро Купальный сезон Иностранцы Спасатели
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор