Четверых россиян спасли на озере Имантау в Северо-Казахстанской области

Четверо граждан России не смогли самостоятельно вернуться на берег озера Имантау из-за сильного ветра и высоких волн. На помощь отдыхающим прибыли сотрудники МЧС, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Инцидент произошел на озере Имантау в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Отдыхающие находились на резиновой лодке. Из-за сильного ветра и высоких волн ее отнесло к острову, после чего самостоятельно вернуться на берег мужчины не смогли. При себе у них был только мобильный телефон.

Находясь в спасательных жилетах, мужчины решили добраться до берега вплавь. Однако они не рассчитали свои силы и погодные условия. Сильный ветер и волны значительно затрудняли движение по воде.

Получив сообщение о происшествии, спасатели оперативно прибыли на место и доставили всех четверых на берег. Медицинская помощь спасенным не потребовалась, заключили в МЧС РК.

Ранее сообщалось, что более 200 человек спасли на водоемах Казахстана с начала лета.