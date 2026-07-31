Более 200 человек спасли на водоемах Казахстана с начала лета

С начала купального сезона в Казахстане спасено 218 человек, в том числе 76 несовершеннолетних, передает Kazinform.

Вместе с тем с 1 июня на водоемах страны погибли 102 человека, среди них 34 ребенка. О правилах безопасности на воде и мерах профилактики рассказали представители МЧС РК на брифинге в Центре стратегического планирования и оперативного управления ведомства.

Фото: МЧС РК

В мероприятии приняли участие начальник Управления Департамента ликвидации ЧС МЧС Магомет Ахриев и начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Ерасыл Сайпаш.

С 1 июня в стране официально начался купальный сезон. В этот период МЧС совместно с другими государственными органами и акиматами регионов проводит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водоемах.

Для снижения риска гибели людей на воде сотрудники МЧС, МВД и волонтерских организаций провели более 39 тыс. рейдов и патрулирований. В ходе мероприятий выявлялись нарушения требований Правил безопасности на воде. К административной ответственности привлечены 1995 граждан, сумма штрафов составила более 26 млн тенге.

Для контроля за неохраняемыми участками водоемов территориальными подразделениями МЧС дополнительно выставлены 233 мобильные спасательные группы. Кроме того, в стране функционируют 52 спасательные станции.

Фото: Адлет Беремкулов/Kazinform

Особое внимание ведомство уделяет профилактике среди детей. Совместно с Министерством внутренних дел реализуется республиканская акция «Берегите детей на воде». Также ко Всемирному дню предотвращения утоплений, который отмечается 25 июля, МЧС Казахстана провело информационную акцию #ПоследнийЗаплыв. Ее цель – напомнить гражданам, что беспечность на воде может привести к трагическим последствиям.

По данным МЧС, одной из основных причин гибели людей остается недооценка опасности нахождения в воде, особенно среди детей. В связи с этим ведомство усиливает профилактическую работу.

С начала года около 30 тыс. детей обучены навыкам плавания. Кроме того, распространено порядка 249 тыс. информационных материалов по безопасности, а на водоемах установлено 1445 предупреждающих знаков.

С начала купального сезона утонули 102 человека, включая 34 несовершеннолетних. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 88 погибших, из них 28 детей. При этом около 85% случаев гибели происходят в несанкционированных и необорудованных местах для купания.

МЧС призывает граждан отдыхать только на разрешенных водоемах. Информация о безопасных местах размещается в СМИ, на сайтах акиматов и региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям, а также доступна в приложении 2ГИС.

В текущем году в Казахстане определено 733 разрешенных места массового отдыха, туризма и спорта на воде, из них 294 коммунальных и 420 частных пляжей. Еще 19 объектов предназначены для спортивных и туристских целей. Все коммунальные пляжи являются бесплатными.

Сотрудники МЧС напоминают основные правила безопасности при отдыхе у воды:

не оставлять детей без присмотра возле водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;

не купаться в запрещенных и необорудованных местах;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывать за установленные границы купания;

не подплывать к лодкам и другим плавательным средствам;

не нырять в непроверенных местах;

не использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого;

не прыгать в воду с лодок, причалов, скал и других необорудованных объектов.

Кроме того, в целях обеспечения безопасной эксплуатации маломерных судов МЧС проводит республиканскую агитационно-профилактическую акцию «Азимут на безопасность».

В рамках акции по всей стране организованы профилактические и контрольно-надзорные мероприятия. Сотрудники ведомства проводят встречи с владельцами и арендаторами маломерных судов, а также предпринимателями, занимающимися перевозкой пассажиров водным транспортом.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Особое внимание уделяется местам массового отдыха и активного судоходства. Для выявления нарушений проводится усиленное патрулирование водоемов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Инспекторы проверяют наличие регистрационных документов, удостоверений на право управления судами, соблюдение требований загрузки, а также исправность спасательного оборудования.

Фото: ДЧС Алматинской области

С 1 июля сотрудники МЧС составили более 500 административных протоколов за нарушения требований законодательства в сфере эксплуатации маломерных судов. Общая сумма штрафов превысила 5 млн тенге.

В ведомстве отмечают, что профилактические и разъяснительные мероприятия среди отдыхающих, владельцев водного транспорта и предпринимателей направлены на предупреждение происшествий и сохранение жизни людей.

Как сообщалось ранее, пятерых подростков спасли из Каспийского моря в Актау.