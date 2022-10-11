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    21:11, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Пожар в многоэтажке произошел в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 10 октября в 18:15 на пульт дежурной части ДЧС Жетысуской области поступило сообщение о том, что в городе Талдыкоргане на улице Каблиса жырау в пятиэтажном многоквартирном жилом доме происходит возгорание квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Жетысуской области. По прибытию было установлено, что на четвертом этаже происходит возгорание внутри квартиры, на площади 45 квадратных метров. Силами ДЧС спасено семь человек, из них трое детей. Пожар ликвидирован в 18:40. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В тушении пожара было задействовано 29 сотрудников и восемь единиц техники. В ДЧС области просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.


    Теги:
    Пожар Жетысуская область Происшествия Происшествия, ЧС
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