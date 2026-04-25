телерадиокомплекс президента РК
    16:34, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Пожар в многоэтажке Астаны потушен: спасены 12 человек

    Силами МЧС пожар в квартире десятиэтажного жилого дома по улице Кенена Азербаева района Сарайшык

    полностью ликвидирован, передает Kazinform.

    В многоэтажке Астаны потушили пожар
    Фото: ДЧС Астаны

    Об этом пресс-служба МЧС сообщила в 12:55. По уточнённым данным, в квартире на седьмом этаже происходило горение мебели и личных вещей на площади 25 кв. м.

    Спасателями с помощью автолестницы, а также по лестничному маршу спасены 12 человек, из них семеро детей. Также эвакуированы пять человек, из них трое детей. Пострадавших нет.

    Жанара Мухамедиярова
