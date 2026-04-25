16:34, 25 Апрель 2026 | GMT +5
Пожар в многоэтажке Астаны потушен: спасены 12 человек
Силами МЧС пожар в квартире десятиэтажного жилого дома по улице Кенена Азербаева района Сарайшык
полностью ликвидирован, передает Kazinform.
Об этом пресс-служба МЧС сообщила в 12:55. По уточнённым данным, в квартире на седьмом этаже происходило горение мебели и личных вещей на площади 25 кв. м.
Спасателями с помощью автолестницы, а также по лестничному маршу спасены 12 человек, из них семеро детей. Также эвакуированы пять человек, из них трое детей. Пострадавших нет.