Пожар в многоэтажке Астаны потушен: спасены 12 человек

Об этом пресс-служба МЧС сообщила в 12:55. По уточнённым данным, в квартире на седьмом этаже происходило горение мебели и личных вещей на площади 25 кв. м.

Спасателями с помощью автолестницы, а также по лестничному маршу спасены 12 человек, из них семеро детей. Также эвакуированы пять человек, из них трое детей. Пострадавших нет.