В многоэтажке Астаны вспыхнул пожар, идет эвакуация
В эти минуты столичные огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание в десятиэтажном жилом доме по улице Кенена Азербаева района Сарайшык, передает Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны, по прибытии первых подразделений наблюдается горение в квартире на 7-м этаже, а также задымление в подъезде.
Незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Развёрнут оперативный штаб, созданы несколько участков для тушения пожара. Проводится эвакуация жителей дома.
Подробности инцидента уточняются.
Информация о пострадавших на пульт 112 не поступала.
Напомним, 24 апреля в районе Сарайшык Астаны по улице Болекпаева произошел пожар в четырехэтажном здании, который ликвидировали спасатели.