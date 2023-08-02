Пожар в многоэтажке Алматы: двое взрослых и ребенок находятся в реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи оценили состояние пострадавших от пожара в жилом комплексе в микрорайоне Аккент в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Временно исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Назгул Имангалиева посетила стационары, куда поступили пострадавшие.

В ведомстве сообщили, что всего в возгорании пострадали 49 человек, из них двое взрослых получают стационарное лечение в городской клинической больнице №7. 9 детей находятся в центре детской неотложной медпомощи, 6 детей - в детской городской клинической больнице №2. Остальные после оказания всей необходимой медицинской помощи отказались от госпитализации.

«Двое взрослых находятся в реанимации: женщина 35 лет поступила с диагнозом – кататравма, сочетанная травма, множественные переломы, ушиб обоих легких, отравление продуктами горения, травматический шок второй степени. Девушка 19 лет поступила с диагнозом - тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы.

Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Она в тяжелом состоянии сразу же была доставлена в Городскую клиническую больницу №7 в отделение реанимации. Со слов бригады службы скорой медицинской помощи, упала с 5-6 этажа во время возгорания. Диагноз женщины на момент обращения – кататравма, тяжелая сочетанная травма, множественные переломы, отравление продуктами горения, травматический шок 2-3 степени. Смерть наступила от травм, несовместимых с жизнью.

Один ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильное. Состояние остальных госпитализированных также стабильное», - проинформировали в пресс-службе УОЗ.

В приемном отделении стационаров была оказана необходимая помощь всем пациентам с привлечением необходимых специалистов. После оказанной помощи были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства - 17 взрослых, 14 детей.

Напомним, вчера в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент в Алматы загорелась квартира. 43 человека пострадали. 12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Их состояние стабильное.

Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Некоторым жителям ЖК медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

Ранее Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, в котором произошло возгорание. По его словам, люди не должны были прыгать из окон.