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Пожар в лесу в «Көлсай көлдері» потушили

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Июня 2023, 19:31
Пожар в лесу в «Көлсай көлдері» потушили Фото: пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали загорание в «Көлсай көлдері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«24 июня в «Көлсай көлдері» произошло возгорание низовой части леса на предварительной площади 0,08 га. В тушении были задействованы 128 человек, 23 единицы техники ДЧС, ГНПП «Көлсай көлдері», лесного хозяйства, пограничного отдела «Жаланаш», пожарных постов МИО, МВД, медицинской службы, ветеринарного отдела», - сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в МЧС РК, возгорание произошло в 07:53, локализовано в 11:45 и оперативно ликвидировано.

Ранее сообщалось, что на территории Иле-Балхашского резервата горит сухостой на площади 150 га. Также на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка.


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