Пожар в лесной зоне тушат огнеборцы в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сухая трава горит на территории площадью 40 га в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.
В Кокпектинском районе пожарные борются с огнем в Малиногорском сельском округе, где горит сухая трава на открытой территории на площади 40 га и в лесной зоне на площади 4,2 га.
На месте работают 6 огнеборцев и пожарная машина ДЧС ВКО, 2 трактора и 50 человек местных исполнительных органов, 5 сотрудников лесничества.
Дополнительно направлены силы спасателей ДЧС ВКО из поселка Асу-Булак на 1 автоцистерне с пятью пожарными, 4 человека и пожарная машина из села Кокпекты.
Из города Усть-Каменогорска готовится на выезд 20 спасателей на Вахтовке.
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