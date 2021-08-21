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Пожар в лесной зоне тушат огнеборцы в ВКО

21 Августа 2021 19:21
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Пожар в лесной зоне тушат огнеборцы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сухая трава горит на территории площадью 40 га в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

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В Кокпектинском районе пожарные борются с огнем в Малиногорском сельском округе, где горит сухая трава на открытой территории на площади 40 га и в лесной зоне на площади 4,2 га.

На месте работают 6 огнеборцев и пожарная машина ДЧС ВКО, 2 трактора и 50 человек местных исполнительных органов, 5 сотрудников лесничества.

Дополнительно направлены силы спасателей ДЧС ВКО из поселка Асу-Булак на 1 автоцистерне с пятью пожарными, 4 человека и пожарная машина из села Кокпекты.

Из города Усть-Каменогорска готовится на выезд 20 спасателей на Вахтовке.

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Регионы   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
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