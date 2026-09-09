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    Пожар в квартире многоэтажного дома ликвидировали в Астане

    Пожар произошел в квартире десятиэтажного жилого дома по улице Г. Мусрепова в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Пожар в квартире многоэтажного дома ликвидировали в Астане
    Кадр из видео

    Сообщение о возгорании поступило на пульт «112».

    По прибытии первых пожарных подразделений в квартире на девятом этаже наблюдалось открытое горение мебели и домашних вещей. Спасатели оперативно приступили к тушению.

    Жители дома самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.

    Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

    В МЧС напомнили, что при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру «112».

    Ранее в селе Кобда Актюбинской области произошел пожар в частном жилом доме. Огонь охватил комнату и кровлю на площади 96 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело женщины 1995 года рождения. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

    МЧС Пожар Астана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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