Пожар в квартире многоэтажного дома ликвидировали в Астане

Пожар произошел в квартире десятиэтажного жилого дома по улице Г. Мусрепова в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о возгорании поступило на пульт «112».

По прибытии первых пожарных подразделений в квартире на девятом этаже наблюдалось открытое горение мебели и домашних вещей. Спасатели оперативно приступили к тушению.

Жители дома самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру «112».

Ранее в селе Кобда Актюбинской области произошел пожар в частном жилом доме. Огонь охватил комнату и кровлю на площади 96 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело женщины 1995 года рождения. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.