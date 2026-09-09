Пожар в квартире многоэтажного дома ликвидировали в Астане
Пожар произошел в квартире десятиэтажного жилого дома по улице Г. Мусрепова в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о возгорании поступило на пульт «112».
По прибытии первых пожарных подразделений в квартире на девятом этаже наблюдалось открытое горение мебели и домашних вещей. Спасатели оперативно приступили к тушению.
Жители дома самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.
Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.
В МЧС напомнили, что при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру «112».
Ранее в селе Кобда Актюбинской области произошел пожар в частном жилом доме. Огонь охватил комнату и кровлю на площади 96 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело женщины 1995 года рождения. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.