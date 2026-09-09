Пожар в частном доме Актобе: погибла женщина

Происшествие случилось на улице Щербакова в районном центре Кобда. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно, передает корреспондент Kazinform.

По информации пресс-службы ДЧС Актюбинской области, пожар произошел вчера. В частном жилом доме по улице Щербакова в селе Кобда огонь охватил комнату и кровлю. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело женщины 1995 года рождения.

— Пожар полностью ликвидирован. В ликвидации последствий и работе на месте происшествия были задействованы сотрудники ДЧС Актюбинской области, а также бригада скорой медицинской помощи и наряд полиции. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

На прошлой неделе в Астане произошел пожар в строящемся 12-этажном доме. На объекте наблюдалось открытое горение теплоизоляционного материала с первого по седьмой этаж.