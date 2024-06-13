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    14:18, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Пожар в Кувейте: казахстанцев среди пострадавших и погибших нет

    пожар
    Фото: кадр из видео

    Среди 49 иностраннных рабочих, погибших при пожаре в Кувейте, нет казахстанцев, как и среди пострадавших. Об этом сообщили в МИД РК, передает агентство Kazinform.

    — Согласно сообщению нашего Консула в Кувейте: По информации местных властей г. Мангаф (Кувейт), среди погибших и пострадавших граждан РК, нет, — сказали в МИД РК.

    Кроме того, в ведомстве ответили, сколько наших граждан сейчас находится в этой стране и в какой сфере деятельности их больше.

    - На консульском учете с состоят 50 граждан РК, большинство работают в нефтяных компаниях. Многие живут там же в кампусах, без выезда в город, - дополнил МИД РК.

    Напомним, утром 12 июня в городе Мангаф в пожаре погибли порядка 50 человек. По словам заместителя главы правительства, собственник отнесся халатно к пожарной безопасности, предназначавшееся для проживания рабочих здание было перенаселено. Пожар начался в многоквартирном доме, где жили рабочие. Как заявил представитель полиции в комментарии для кувейтского телевидения, большинство погибших отравились угарным газом.

    Теги:
    Пожар Казахстанцы МИД РК Кувейт Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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