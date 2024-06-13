49 иностранных рабочих угорели насмерть при пожаре в Кувейте

По меньшей мере 49 человек погибли при пожаре в городе Мангаф на юге Кувейта, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Ранее первый заместитель премьер-министра Кувейта шейх Фахд Юсеф Сауд ас-Сабах в эфире государственного телевидения приводил данные о 41 погибшем, сообщило информационное агентство KUNA со ссылкой на МВД страны.

Заместитель главы правительства, который также совмещает должности министра внутренних дел и министра обороны, посетил место происшествия и обвинил собственника дома в халатности. По его словам, предназначавшееся для проживания рабочих здание было перенаселено.

- К сожалению, жадность владельцев недвижимости приводит к подобным ситуациям. Я попрошу руководство муниципалитета с завтрашнего дня приступить к устранению нарушений, не предупреждая собственников. Мы будем работать над решением проблемы перенаселенности и халатности, - подчеркнул вице-премьер.

Пожар начался в многоквартирном доме, где жили рабочие, утром 12 июня. Как заявил представитель полиции в комментарии для кувейтского телевидения, большинство погибших отравились угарным газом.

По информации KUNA, пожарные потушили огонь, власти проводят расследование. Заместитель главы правительства Кувейта заверил, что собственник здания будет задержан до выяснения всех обстоятельств произошедшего.