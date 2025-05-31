Пожар в Кульсары: 6 пострадавших перевели на амбулаторное лечение
Заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, аким Жылыойского района Жумабек Каражанов и представители департамента по чрезвычайным ситуациям навестили пострадавших от пожара на автозаправочной станции в Кульсары и ознакомились с их состоянием. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
Всего в результате пожара пострадали 16 человек. По состоянию на 31 мая, 5 человек продолжают лечение в районной больнице, 6 человек были отпущены домой для амбулаторного лечения, ещё 3 пациента переведены в областную больницу.
- В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь 5 пациентам в возрасте от 25 до 75 лет. Площадь ожогов составляет от 5 до 22 процентов. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет, - сообщил директор Жылыойской районной больницы Асулан Абдрахманов.
По поручению акима Атырауской области, 30 мая в город Кульсары были направлены 4 врача из Атырау для оказания помощи пострадавшим.
По предварительной информации представителей департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, взрыв произошёл в момент заправки автогазом из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.
- Для установления причины пожара на месте работают трое специалистов из областного департамента и трое сотрудников районного отдела по ЧС, - сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Нариман Утешов.
Для тушения пожара были мобилизованы 81 человек и 17 единиц техники. Возгорание было полностью ликвидировано в 21:47.
Заместитель акима области Кайрат Нуртаев совместно с представителями местных органов посетил дома двух погибших в результате инцидента и выразил соболезнования их родным и близким. Со стороны акимата Жылыойского района семьям погибших будет оказана необходимая помощь.
Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв.
В приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек.