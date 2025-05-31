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    14:45, 31 Май 2025 | GMT +5

    Пожар в Кульсары: 6 пострадавших перевели на амбулаторное лечение

    Заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, аким Жылыойского района Жумабек Каражанов и представители департамента по чрезвычайным ситуациям навестили пострадавших от пожара на автозаправочной станции в Кульсары и ознакомились с их состоянием. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Пожар в Кульсары
    Фото: акимат Атырауской области

    Всего в результате пожара пострадали 16 человек. По состоянию на 31 мая, 5 человек продолжают лечение в районной больнице, 6 человек были отпущены домой для амбулаторного лечения, ещё 3 пациента переведены в областную больницу.

    - В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь 5 пациентам в возрасте от 25 до 75 лет. Площадь ожогов составляет от 5 до 22 процентов. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет, - сообщил директор Жылыойской районной больницы Асулан Абдрахманов.

    По поручению акима Атырауской области, 30 мая в город Кульсары были направлены 4 врача из Атырау для оказания помощи пострадавшим.

    По предварительной информации представителей департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, взрыв произошёл в момент заправки автогазом из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.

    - Для установления причины пожара на месте работают трое специалистов из областного департамента и трое сотрудников районного отдела по ЧС, - сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Нариман Утешов.

    Для тушения пожара были мобилизованы 81 человек и 17 единиц техники. Возгорание было полностью ликвидировано в 21:47.

    Заместитель акима области Кайрат Нуртаев совместно с представителями местных органов посетил дома двух погибших в результате инцидента и выразил соболезнования их родным и близким. Со стороны акимата Жылыойского района семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

    Напомним, в городе Кульсары Атырауской области на автозаправочной станции «Ниет» произошел взрыв.

    В приемный покой Жылыойской районной центральной больницы были оперативно доставлены 14 человек.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Происшествия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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