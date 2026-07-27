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    Пожар в Ханской роще Уральска тушат с помощью двух вертолетов

    В Уральске тушат пожар в лесопарковой зоне Ханская роща, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    кадр из видео

    Как сообщила Западно-Казахстанская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, о пожаре в роще стало известно 27 июля в 13:35.

    Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира приступило к тушению пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за падения опоры линии электропередачи и последовавшего короткого замыкания.

    К тушению пожара, помимо сотрудников Уральского КГУ по охране лесов и животного мира и пожарных Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, были привлечены дополнительные силы Кошимского лесного отделения. Также к месту происшествия направили вертолеты из Атырау и села Чапаев Акжайыкского района.

    По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО, огонь охватил клены и ясени на территории около 15 гектаров. На месте происшествия работают два вертолета. Тушение пожара продолжается.

    Ранее сообщалось, что к тушению лесного пожара в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области был привлечен вертолет «Казавиалесоохраны».

    Пожар Уральск ЗКО Западно-Казахстанская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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