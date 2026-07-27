Пожар в Ханской роще Уральска тушат с помощью двух вертолетов

Как сообщила Западно-Казахстанская территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, о пожаре в роще стало известно 27 июля в 13:35.

Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира приступило к тушению пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за падения опоры линии электропередачи и последовавшего короткого замыкания.

К тушению пожара, помимо сотрудников Уральского КГУ по охране лесов и животного мира и пожарных Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, были привлечены дополнительные силы Кошимского лесного отделения. Также к месту происшествия направили вертолеты из Атырау и села Чапаев Акжайыкского района.

По данным управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО, огонь охватил клены и ясени на территории около 15 гектаров. На месте происшествия работают два вертолета. Тушение пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что к тушению лесного пожара в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области был привлечен вертолет «Казавиалесоохраны».