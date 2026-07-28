Пожар в Ханской роще Уральска ликвидирован

В Западно-Казахстанской области полностью ликвидирован природный пожар, произошедший на территории Уральского лесного хозяйства в районе Ханской рощи, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Площадь возгорание составила около 18 гектаров.

Для координации действий на месте был развернут оперативный штаб обеспечивший взаимодействие всех задействованных служб. Тушение осложнялось порывистым ветром, который способствовал быстрому распространению огня и увеличению площади возгорания.

Несмотря на сложные погодные условия и труднодоступность отдельных участков, подразделения МЧС совместно с работниками лесного хозяйства оперативно локализовали, а затем полностью ликвидировали пожар, не допустив его дальнейшего распространения.

В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек, 25 единиц техники, а также два вертолета РГКП «Казавиалесоохрана» и АО «Казавиаспас» МЧС. Авиацией выполнено 46 сбросов воды общим объемом 68 тонн. Пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, о пожаре в Ханской роще стало известно 27 июля в 13:35. По предварительным данным, возгорание произошло из-за падения опоры линии электропередачи и последовавшего короткого замыкания.