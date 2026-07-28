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    Пожар в Ханской роще Уральска ликвидирован

    В Западно-Казахстанской области полностью ликвидирован природный пожар, произошедший на территории Уральского лесного хозяйства в районе Ханской рощи, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Тушение пожара в ЗКО
    Кадр из видео МЧС t.me/qr_tjm

    Площадь возгорание составила около 18 гектаров.

    Для координации действий на месте был развернут оперативный штаб обеспечивший взаимодействие всех задействованных служб. Тушение осложнялось порывистым ветром, который способствовал быстрому распространению огня и увеличению площади возгорания.

    Несмотря на сложные погодные условия и труднодоступность отдельных участков, подразделения МЧС совместно с работниками лесного хозяйства оперативно локализовали, а затем полностью ликвидировали пожар, не допустив его дальнейшего распространения.

    В ликвидации пожара были задействованы более 100 человек, 25 единиц техники, а также два вертолета РГКП «Казавиалесоохрана» и АО «Казавиаспас» МЧС. Авиацией выполнено 46 сбросов воды общим объемом 68 тонн. Пострадавших нет. 

    Как сообщалось ранее, о пожаре в Ханской роще стало известно 27 июля в 13:35. По предварительным данным, возгорание произошло из-за падения опоры линии электропередачи и последовавшего короткого замыкания.

    МЧС Пожар Уральск ЗКО Происшествия, ЧС Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор