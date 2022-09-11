Пожар в горах Жетысуской области - вертолеты сбросили 84 тонны воды

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Пожар на участке «Кендир Сакал» вблизи станции Достык в горах Жетысуской области продолжается уже четвертый день. Вертолеты сбросили 84 тонны воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС региона, утром 11 сентября вертолетом МИ-171 был произведен комиссионный облет для уточнения очагов возгорания. Установлено, что на территории имеется 10 очагов тления в лесном массиве на предварительной площади 70 га.

«С 8 сентября по настоящее время вертолетами были осуществлены 28 сброса воды - 84 тонны. Работа по тушению пожара продолжается. В ликвидации пожара всего задействованы 188 человек, два вертолета, 21 единица техники, 60 ранцевых опрыскивателей и шесть лошадей», - поделились последними данными в пресс-службе ДЧС.

Кроме того, огнеборцы тушат пожар и на участке «Каралы» на территории Уйгентасского лесного хозяйства. Там происходит загорание сухой травы, кустарников и лиственного леса на ориентировочной площади 100 га.

«Вертолетом был осуществлен два сброса воды - 6 тонн. Работа по тушению пожара продолжается. В ликвидации всего задействованы 71 человек, 11 единиц техники, 20 ранцевых опрыскивателей» - добавили в ведомстве.

8 сентября в 04:30 в ДЧС поступило сообщение о возгорании сухостоя на участке «Кендир Сакал» лесного хозяйства Алакольского района вблизи станции Достык. На место были направлены силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов и военнослужащих пограничной службы КНБ РК.

В ночь с 8 на 9 сентября пик конуса пожара достиг территории КНР и был потушен силами и средствами соседнего государства.