Пожар в горах Жетысуской области продолжают тушить

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алакольском районе Жетысуской области вблизи станции Достык в горной труднодоступной местности происходит загорание сухой травы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографии с места пожара появились ранее в сети.

«Страшное пламя охватило горы Джунгарского Алатау. Огонь не утихает», - говорится в посте.

По данным ДЧС региона, сообщение о пожаре поступило 8 сентября в 04:30. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные. По прибытию установлено, что на участке «Кендир Сакал» на территории государственного национального природного парка лесного хозяйства происходит загорание сухой травы и кустарников на предварительной площади 60 га.

«Имеется угроза распространения огня на хвойный лесной массив. Согласно плану взаимодействия по тушению степного пожара департаментом области были привлечены силы и средства Алакольского лесного хозяйства, местных исполнительных органов и военнослужащие пограничной службы КНБ РК. В 09:49 дополнительно из областного центра города Талдыкорган направлен личный состав ДЧС - 45 сотрудника и 5 единиц техники. Расстояние до места пожара составляет 490 км», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В 14:04 вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» вылетел из аэропорта г. Талдыкорган в Алакольский район. На месте организован штаб, который возглавил заместитель начальника ДЧС полковник гражданской защиты Канат Алтынбеков.

9 сентября в 06:30 задействованный личный состав выдвинулся на тушение природного пожара. С 08:00 вертолет МИ-8 произвел облет для уточнения очагов возгорания. После облета была возобновлена работа по выбросу воды.

«По состоянию на 08:00 общая площадь пожара составляет предварительно 200 га. Тушение осложнено в виду горного рельефа местности, труднодоступности и метеоусловий в виде порывов ветра до 20 м/с», - добавили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействованы 173 человека, 1 вертолет, 16 единиц техники, 70 ранцевых опрыскивателей и 6 лошадей. Жертв и пострадавших нет.

Фото: instagram.com/kris_p_tdk







