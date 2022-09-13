Пожар в горах Жетысуской области потушен

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Пожар на участке «Кендир Сакал» вблизи станции Достык в горах Жетысуской области, разгоревшийся 8 сентября, потушили спустя пять дней. Вертолеты сбросили 96 тонн воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС региона, пожар локализовали 10 сентября в 10:00 и ликвидировали 12 сентября в 15:15 на ориентировочной площади 500 га.

«Всего в ликвидации пожара были задействованы 232 человека, два вертолета, 26 единиц техники, 60 ранцевых опрыскивателей и 11 лошадей. Двумя вертолетами МИ-8 и МИ-171 АО «Казавиаспас» в общей сложности за четыре дня были осуществлены 32 сброса воды, объемом 96 тонн. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Огнеборцы также тушили пожар на участке «Каралы» на территории КГУ «Уйгентасского лесного хозяйства». Там происходило загорание сухой травы, кустарников и лиственного леса на ориентировочной площади 100 га.

Как ранее сообщалось, 8 сентября в 04:30 в ДЧС поступило сообщение о возгорании сухостоя на участке «Кендир Сакал» лесного хозяйства Алакольского района вблизи станции Достык. На место были направлены силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов и военнослужащих пограничной службы КНБ РК.

В ночь с 8 на 9 сентября пик конуса пожара достиг территории КНР и был потушен силами и средствами соседнего государства.