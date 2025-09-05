23:40, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5
Пожар в горах Ушконыр тушили двое суток — огонь ликвидирован
2 сентября 2025 года в районе села Жандосово (Карасайский район, Алматинская область) загорелась сухая трава в горной местности на землях государственного запаса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По данным ДЧС Алматинской области, тушение осложнялось крутыми склонами (до 60–80 градусов) и сильным ветром с порывами до 15–20 м/с.
— Благодаря скоординированным действиям спасателей ДЧС Алматинской области, Алматы и местных исполнительных органов возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать, — говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.