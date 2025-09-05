Пожар в горах Ушконыр тушили двое суток — огонь ликвидирован

По данным ДЧС Алматинской области, тушение осложнялось крутыми склонами (до 60–80 градусов) и сильным ветром с порывами до 15–20 м/с.

— Благодаря скоординированным действиям спасателей ДЧС Алматинской области, Алматы и местных исполнительных органов возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать, — говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.